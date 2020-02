Оскар 2020: украинка в списке победителей кинопремии

Новости культуры:Сегодня, 10 февраля, именитых представителей мировой киноиндустрии собрала в Лос-Анджелесе церемония "Оскар-2020".

Выдающиеся голливудские знаменитости заняли места в зале Dolby Theatre. Однако среди тех, кому удалось завоевать звание победителя "Оскара-2020", не только иностранцы, но и украинка, навсегда запечатлевшая свое имя в мировом кинематографе.

Так, статуэтку за лучший документальный короткометражный фильм получила лента Елены Андрейчевои "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девушка)" – Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl). 40-минутная картина накануне успела прогреметь в Голливуде, завоевав награду BAFTA-2020.

Лента "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девушка)" рассказывает о деятельности некоммерческой организации Skateistan, которая существует в Афганистане с 2007 года. Это своеобразная школа для девочек из бедных районов Калуба, которая дает возможность подросткам получить навыки чтения, письма и и овладеть скейтбордом. Стоит отметить, что женское население страны не имеет права участвовать в спортивных соревнованиях.

Украинка Елена Андрейчева и Кэрол Дайсингер спродюсировали картину и получили свой первый "Оскар". Стоит отметить, что Елена Андрейчева родилась в Киеве, но долгое время живет в Лондоне. Там она работает над развитием британского телевидения, создавая документальные фильмы на острые общественные темы – лишение свободы, торговля людьми и иммиграция.

Важнейший аспект моей работы и моя мотивация – это настоящее желание узнать, какова жизнь людей, предстающих в моих фильмах, – отметила Елена Андрейчева в своем блоге.