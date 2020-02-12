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В Сети появился первый тизер сериала "Половое воспитание" (Видео)

В Сети появился первый тизер сериала "Половое воспитание" (Видео)
15:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Сразу после выхода 2 сезона создатели сообщили о продолжении ленты на третий.

Британский комедийно-драматический телесериал "Половое воспитание" (Sex Education), кажется, пользуется немалой популярностью. 

О том, что сериал "Половое воспитание" (Sex Education) продлен на третий сезон, создатели франшизы сообщили на официальной странице ленты в твиттере.

Также на ютуб-канале компании Netflix, которая занимается съемками сериала, появился тизер-трейлер. В коротком промо-ролике появляется директор школы в Мурдэйле Алистер Петри. Он проводит зрителей помещением, где устроили арт-выставку, и рассказывает о каждом герое сериала. 

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Джиллиан Андерсон, которая играет одну из главных ролей в сериале "Половое воспитание", также сделала анонс нового сезона на своей странице в твиттере. "Увидимся скоро. 3 сезон", – написала актриса.

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