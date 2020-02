В Сети появился первый тизер сериала "Половое воспитание" (Видео)

Британский комедийно-драматический телесериал "Половое воспитание" (Sex Education), кажется, пользуется немалой популярностью.

О том, что сериал "Половое воспитание" (Sex Education) продлен на третий сезон, создатели франшизы сообщили на официальной странице ленты в твиттере.

Также на ютуб-канале компании Netflix, которая занимается съемками сериала, появился тизер-трейлер. В коротком промо-ролике появляется директор школы в Мурдэйле Алистер Петри. Он проводит зрителей помещением, где устроили арт-выставку, и рассказывает о каждом герое сериала.

let’s talk about sex baby, let’s talk about season 3 (of Sex Education) pic.twitter.com/qvRIiXwp9B

— Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) February 10, 2020