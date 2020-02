Джеймс Бонд: в сети появились новые постеры с героями фильма

Опубликованы новые персонажные постеры фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" (No Time To Die), хронометраж которого будет 2 часа и 54 минуты.

К роли агента 007 вернулся Дэниэл Крэйг.

На постерах, опубликованных на сайте франшизы, изображены Феликс Лейтер (Джеффри Райт), Билл Таннер (Рори Киннир), Ив Манипенни (Наоми Харрис), М (Рэйф Файнс) и другие.

