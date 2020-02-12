Джеймс Бонд: в сети появились новые постеры с героями фильма

Новости культуры:Украинские поклонники Бондианы смогут увидеть картину с 9 апреля 2020 года.

Опубликованы новые персонажные постеры фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" (No Time To Die), хронометраж которого будет 2 часа и 54 минуты.

К роли агента 007 вернулся Дэниэл Крэйг.

На постерах, опубликованных на сайте франшизы, изображены Феликс Лейтер (Джеффри Райт), Билл Таннер (Рори Киннир), Ив Манипенни (Наоми Харрис), М (Рэйф Файнс) и другие.

Old friends Felix (@jfreewright), Tanner (Rory Kinnear), M (Ralph Fiennes), Moneypenny (@NaomieHarris) and new faces Primo (Dali Benssalah), Ash (@BillyMagnussen) and Valdo (David Dencik) in #NoTimeToDie In cinemas April 2020. pic.twitter.com/6ul9OOwh3s — James Bond (@007) February 10, 2020

Согласно синопсису Джеймс Бонд (Дэниел Крейг), который наслаждается пенсией на Ямайке, по просьбе своего старого друга, агента ЦРУ Феликса Лейтера временно вернется на службу. Его заданием станет спасение похищенного ученого. Идя по его следу, агент 007 столкнется с таинственным злодеем, вооруженным новыми опасными технологиями.