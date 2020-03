"Лучший моментом в истории кинематографа": Вин Дизель назвал концовку "Форсажа 7"

Новости культуры:Безусловно, большую роль в эффекте заключительных кадров "Форсажа 7" играет саундтрек — за кадром звучит песня See You Again в исполнении Уиза Халифа и Чарли Пута.