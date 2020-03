СМИ: Киану Ривз снимется в новом фильме Marvel

Новости культуры:Известный актер может сыграть роль в новом проекте Marvel.

Уже больше месяца в западных СМИ предполагают, что Киану Ривз начнет сотрудничество со студией Marvel. Инсайдеры рассказывают, что переговоры уже начались, а актер может появиться в новом проекте.

По данным портала We Got This Covered, Киану Ривз претендует на роль Призрачного всадника. Представители Marvel обратились к актеру с предложением, поэтому только от его решения зависит, появится ли он в новой супергеройской киноленте.

Известно, что сейчас Киану Ривз принимает участие в съемках киноленты "Матрица 4". Из-за пандемии коронавируса создание фантастического экшна перенесли, поэтому премьера может сместиться на 2022 год. Когда же начнут съемки нового "Призрачного всадника", пока неизвестно.

Герой комиксов Marvel уже хорошо известен зрителям. Впервые Призрачный всадник появился на телеэкранах в 2007 году. По сюжету, байкер-экстримал Джонни Блейз заключает договор с дьяволом, чтобы спасти своего отца, умирающего от рака. Проходят годы после жуткой сделки, как за душой Блейза приходит новый хозяин. Он делает из байкера Призрачного всадника, который ночью на своем Harley-Davidson собирает дань. Однако человечность все же берет верх, а главный герой обдумывает, как обмануть дьявола.

Фильм имел безумный успех, поэтому в 2011 году появилась его вторая часть. В обоих фильмах главную роль исполнил Николас Кейдж.