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"Планы ровно такие же": выход "Страж галактики 3" не будут переносить

"Планы ровно такие же": выход "Страж галактики 3" не будут переносить
17:28 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Режиссер фильма поведал, что коронавирус не повлияет на премьеру "Страж галактики 3".

Дата выхода фильма "Стражи галактики 3" еще официально не названа, но известно, что она не будет переносится из-за коронавируса.

Об этом в своем Twitter рассказал режиссер Джеймс Ганн, отвечая на вопрос подписчиков.

"Прямо сейчас планы на "Стражей Галактики 3" ровно такие же, что и до коронавируса", - написал режиссер.

Кроме того, Джеймс Ганн раскрыл некоторые секреты "Стражей Галактики". Накануне в Twitter он устроил "карантинную вечеринку", в ходе которой посмотрел фильм вместе с фанатами и ответил на вопросы.

В ответ на вопрос о еноте Ракете, Ганн намекнул, что Ракета станет важной частью третьей части фильма и, вероятно, в картине будет рассказана подробная история этого героя.

Кроме того, по его словам, картина "Отряд самоубийц" также не меняет дату релиза - выход запланирован на 6 августа 2021 года.

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"Прямо сейчас у нас нет причин переносить "Отряд самоубийц". Мы обгоняем график, нам очень повезло прекратить съемки и начать монтировать фильм дома еще до карантина", - говорится в сообщении.

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Кино, Фильм, Премьера, Стражи Галактики 3.
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