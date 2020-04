"Планы ровно такие же": выход "Страж галактики 3" не будут переносить

Дата выхода фильма "Стражи галактики 3" еще официально не названа, но известно, что она не будет переносится из-за коронавируса.

Об этом в своем Twitter рассказал режиссер Джеймс Ганн, отвечая на вопрос подписчиков.

"Прямо сейчас планы на "Стражей Галактики 3" ровно такие же, что и до коронавируса", - написал режиссер.

Кроме того, Джеймс Ганн раскрыл некоторые секреты "Стражей Галактики". Накануне в Twitter он устроил "карантинную вечеринку", в ходе которой посмотрел фильм вместе с фанатами и ответил на вопросы.

В ответ на вопрос о еноте Ракете, Ганн намекнул, что Ракета станет важной частью третьей части фильма и, вероятно, в картине будет рассказана подробная история этого героя.

Кроме того, по его словам, картина "Отряд самоубийц" также не меняет дату релиза - выход запланирован на 6 августа 2021 года.

Right now there’s no reason for #TheSuicideSquad release date to move. We are on or ahead of schedule. We were extremely fortunate to wrap shooting & set up editing from our homes (due to a post production team & studio with foresight) before quarantine. https://t.co/URRFXX58r3

— James Gunn (@JamesGunn) April 12, 2020