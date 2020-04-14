Мировая пандемия: релиз еще одного мультфильма отложен (Видео)

Новости культуры:Pixar отложила релиз мультфильма "Душа" из-за коронавируса.

Киностудия Pixar изменила прокатный график своего полнометражного мультфильма "Душа".

Как сообщается на официальной странице в Twitter, он будет представлен зрителям не в середине июня, как предполагалось ранее, а 20 ноября 2020 года.

Причиной, как и во всех предыдущих случаях, стала пандемия коронавируса, которая вызвала жесткие ограничительные меры по всей планете, которые в итоге привели к закрытию большинства кинозалов.

О чем речь:

Режиссер мультфильма Пит Доктер так описывал его содержание в одном из интервью: "Он о действительно важных вещах в нашей жизни, о которых вы, оглядываясь назад, можете сказать: "Я провел достойное количество своего ограниченного времени на Земле, сосредоточившись именно на этом".

В озвучивании персонажей "Души" принимали участие Тина Фей, Джейми Фокс, Джон Ратценбергер, Давид Диггс, Филисия Рашад, Амир-Халиб Томпсон и другие актера. Мультфильм стал очередным проектом, выходящим под брэндом Walt Disney, релиз которого отложен из-за пандемии.

Напомним: