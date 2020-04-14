Мировая пандемия: релиз еще одного мультфильма отложен (Видео)

Киностудия Pixar изменила прокатный график своего полнометражного мультфильма "Душа".
Как сообщается на официальной странице в Twitter, он будет представлен зрителям не в середине июня, как предполагалось ранее, а 20 ноября 2020 года.
Причиной, как и во всех предыдущих случаях, стала пандемия коронавируса, которая вызвала жесткие ограничительные меры по всей планете, которые в итоге привели к закрытию большинства кинозалов.
О чем речь:
Режиссер мультфильма Пит Доктер так описывал его содержание в одном из интервью: "Он о действительно важных вещах в нашей жизни, о которых вы, оглядываясь назад, можете сказать: "Я провел достойное количество своего ограниченного времени на Земле, сосредоточившись именно на этом".
В озвучивании персонажей "Души" принимали участие Тина Фей, Джейми Фокс, Джон Ратценбергер, Давид Диггс, Филисия Рашад, Амир-Халиб Томпсон и другие актера. Мультфильм стал очередным проектом, выходящим под брэндом Walt Disney, релиз которого отложен из-за пандемии.
Напомним:
Дата выхода фильма "Стражи галактики 3" еще официально не названа, но известно, что она не будет переноситься из-за коронавируса.
Disney снимет еще один игровой ремейк по мультфильму из своей коллекции - в этот раз ним станет "Робин Гуд" 1973 года.
Фильм "Віддана" теперь можно посмотреть онлайн.
Студия Universal из-за пандемии коронавируса приняла решение выпустить анимационный фильм "Тролли 2: Мировое турне" на онлайн-платформах.