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Мировая пандемия: релиз еще одного мультфильма отложен (Видео)

Мировая пандемия: релиз еще одного мультфильма отложен (Видео)
02:21 Сегодня Телеграф kinonews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры:Pixar отложила релиз мультфильма "Душа" из-за коронавируса.

Киностудия Pixar изменила прокатный график своего полнометражного мультфильма "Душа".

Как сообщается на официальной странице в Twitter, он будет представлен зрителям не в середине июня, как предполагалось ранее, а 20 ноября 2020 года.

Причиной, как и во всех предыдущих случаях, стала пандемия коронавируса, которая вызвала жесткие ограничительные меры по всей планете, которые в итоге привели к закрытию большинства кинозалов.

О чем речь: 

Режиссер мультфильма Пит Доктер так описывал его содержание в одном из интервью: "Он о действительно важных вещах в нашей жизни, о которых вы, оглядываясь назад, можете сказать: "Я провел достойное количество своего ограниченного времени на Земле, сосредоточившись именно на этом".

В озвучивании персонажей "Души" принимали участие Тина Фей, Джейми Фокс, Джон Ратценбергер, Давид Диггс, Филисия Рашад, Амир-Халиб Томпсон и другие актера. Мультфильм стал очередным проектом, выходящим под брэндом Walt Disney, релиз которого отложен из-за пандемии.

Напомним: 

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Все по теме:

Мультфильм, Pixar, Душа, Коронавирус.
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