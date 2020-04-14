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Netflix готовит новый проект: зомби-сериал "Все мы мертвы"

Netflix готовит новый проект: зомби-сериал "Все мы мертвы"
18:22 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: pixabay.com

Новости культуры:Стримминговый сервис планирует начать работу над новый сериалом, основанном на корейском комиксе.

Сервис Netflix займется производством зомби-сериала All of Us Are Dead ("Все мы мертвы"), основанном на корейском веб-комиксе Now at Our School (Однажды в нашей школе). Об этом сообщает Deadline.

Сюжет шоу расскажет о группе старшеклассников, которые оказались заперты в своей школе во время зомби-апокалипсиса. Оригинальный веб-комикс оказался очень успешен в Корее, а также других азиатских странах (Таиланде, Тайване, Индонезии).

Режиссерами сериала выступят Ли Дже Гю и Ким Нам Су, сценарий напишет Чхон Сон Иль.

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Дата премьеры пока не известна.

Напомним, корейские зомби-хорроры стали известны зрителям благодаря фильму "Поезд в Пусан".

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Кино, Сериал, Зомби, Netflix, Зомби-сериал, Все мы мертвы.
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