"Страны Рождества": опубликован первый тизер 2 сезона сериала (Видео)

Представлен дебютный тизер второго сезона сериала AMC "Страна Рождества", основанного на книге Джо Хилла, сына Стивена Кинга.

Ролик появился на официальной странице проекта в Twitter.

Продолжение шоу перенесет зрителей на 8 лет вперед. Художница Вик МакКвин (Эшли Каммингс) еще усерднее будет стараться уничтожить коварного Чарли Мэнкса (Закари Куинто). Однако злодей тоже не намерен сдаваться. Он нацелился на самого важного человека в жизни героини - на ее восьмилетнего сына Уэйна.

Time to turn that frown upside down. #NOS4A2 returns June 1st on @AMC_TV and @BBCAMERICA. pic.twitter.com/GJs6TGiks3

— NOS4A2 (@NOS4A2) April 13, 2020