"Страны Рождества": опубликован первый тизер 2 сезона сериала (Видео)

Новости культуры:Вышел первый тизер нового сезона "Страны Рождества" по книге сына Стивена Кинга.

Представлен дебютный тизер второго сезона сериала AMC "Страна Рождества", основанного на книге Джо Хилла, сына Стивена Кинга.

Ролик появился на официальной странице проекта в Twitter.

Продолжение шоу перенесет зрителей на 8 лет вперед. Художница Вик МакКвин (Эшли Каммингс) еще усерднее будет стараться уничтожить коварного Чарли Мэнкса (Закари Куинто). Однако злодей тоже не намерен сдаваться. Он нацелился на самого важного человека в жизни героини - на ее восьмилетнего сына Уэйна.

Премьера нового сезона сериала "Страна Рождества" намечена на 1 июня.