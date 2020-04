Анимационную картину "Атлантида: Затерянный мир" превратят в фильм

Новости культуры:Главную роль в новом проекте от Disney может сыграть американский актер Том Холланд.

На рубеже тысячелетий студия Disney в какой-то момент уступила лидерство в создании мультфильмов Pixar. Зрительская аудитория предпочла компьютерные технологии старой технике рисования. Именно в этот момент вышел мультфильм "Атлантида: Затерянный мир", который заработал всего 186 миллионов долларов при бюджете 120 миллионов.

Согласно данным We Got This Covered, студия Disney собирается в рамках своей политики производства художественных ремейков анимационных лент выпустить художественный фильм по "Атлантиде". Главная роль в нем будет предложена Тому Холланду, переговоры планируется начать в ближайшее время.

Действие вышедшего в 2001 году мультфильма "Атлантида: Затерянный мир" происходит в 1914 году. Молодой ученый Майло Тэтч, сотрудник Вашингтонского музея, присоединяется к экспедиции, отправляющейся на поиски Атлантиды. У Майло есть дневник его деда, всю жизнь искавшего Атлантиду, с помощью которого экспедиция достигает поставленной цели. Между Майло и дочерью короля Атлантиды Кидой возникают дружеские отношения. После ряда приключений главному герою удается спасти страну от уничтожения.

