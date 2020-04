"Мы едины": YouTube проведет масштабный онлайн-фестиваль

Новости культуры:Показы начнутся уже в конце мая.

YouTube проведёт бесплатный онлайн-фестиваль с программой от кураторов "Трайбеки", Каннского и Берлинского кинофорумов.

Для проведения мероприятия под названием We Are One ("Мы - едины") YouTube заключил партнёрство с 20 международными кинофестивалями, среди которых те, которые проходят в Каннах, Берлине, Венеции и Торонто, а также "Трайбека" и "Сандэнс".

We Are One не позиционируют как замену кинофорумам, которые отменили или перенесли из-за пандемии Covid-19. В программу войдут полнометражные и короткометражные, художественные и документальные фильмы, демонстрировавшихся на киносмотрах в 2019 году, а премьерных показов, судя по всему, не планируется.

Фильмы будут доступны бесплатно пользователям со всего мира на официальном канале. Мероприятие продлится 10 дней — с 29 мая по 7 июня. Организаторы отметили, что будут показывать "новые и классические" ленты, а полноценное расписание объявят позже.

Похожий онлайн-фестиваль от South by Southwest (SXSW) и Prime Video стартовал в стриминговом сервисе Amazon 27 апреля, но показы в его рамках доступны только пользователям из США.

На данный момент неизвестно, пройдут ли в традиционном формате многие из международных кинофестивалей, запланированных на 2020 год. Например, Каннский фестиваль пришлось отложить на неопределённый срок, а форум в Торонто могут провести в сокращённом виде, перенеся часть мероприятий в сеть.