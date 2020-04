Крис Эванс и Роберт Дауни-младший попрощались с киновселенной Marvel (Видео)

В честь первой годовщины со дня выхода "Мстителей: Финал" режиссеры Джо и Энтони Руссо на своей странице в Twitter выложили несколько закулисных видеороликов, на которых запечатлено прощание Роберта Дауни-младшего и Криса Эванса с киновселенной Marvel.

"Последний день Дауни на съемочной площадке — после съемок сцены, в которой он говорит: "Я — Железный человек". Так складываются легенды. Мы любим этого парня 3000"

На днях братья Руссо также провели онлайн-эфир с Дауни-младшим в Instagram, вспомнив о своей работе над "Мстителями".

Downey’s last day on set after shooting the “I am Iron Man” moment. The very definition of a legend. We love this man 3000. @RobertDowneyJr #AvengersAssemble pic.twitter.com/wIiQ5AwsDJ

По словам актера, как только он оказался в кругу своих коллег по "Саге Бесконечности", он сразу же ощутил особую химию. Кроме того, Дауни-младший рассказал, что его реплику "Я люблю тебя 3000" он позаимствовал из реальной жизни — так в детстве говорил его сын.

This is from @ChrisEvans’s last day of playing Captain America, ever. Much love and respect to you sir. What an amazing run. #AvengersAssemble pic.twitter.com/LreTlM2JrZ

— Russo Brothers (@Russo_Brothers) April 28, 2020