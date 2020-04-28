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Крис Эванс и Роберт Дауни-младший попрощались с киновселенной Marvel (Видео)

Крис Эванс и Роберт Дауни-младший попрощались с киновселенной Marvel (Видео)
12:24 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости культуры:Обоих актеров провожали, как настоящих героев.

В честь первой годовщины со дня выхода "Мстителей: Финал" режиссеры Джо и Энтони Руссо на своей странице в Twitter выложили несколько закулисных видеороликов, на которых запечатлено прощание Роберта Дауни-младшего и Криса Эванса с киновселенной Marvel.

"Последний день Дауни на съемочной площадке — после съемок сцены, в которой он говорит: "Я — Железный человек". Так складываются легенды. Мы любим этого парня 3000"

На днях братья Руссо также провели онлайн-эфир с Дауни-младшим в Instagram, вспомнив о своей работе над "Мстителями". 

По словам актера, как только он оказался в кругу своих коллег по "Саге Бесконечности", он сразу же ощутил особую химию. Кроме того, Дауни-младший рассказал, что его реплику "Я люблю тебя 3000" он позаимствовал из реальной жизни — так в детстве говорил его сын. 

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Последний день Криса Эванса в роли Капитана Америки. Примите нашу любовь и уважение, сэр. Какое удивительное приключение"

Одним из самых впечатляющих моментов в "Мстителях: Финал" является сцена, в которой Капитан Америка впервые поднимает магический молот Тора. Братья Руссо поделились, что Эвансу о таком повороте событий они рассказали еще на начальной стадии работы над фильмом. Актер был очень взволнован этой новостью, а когда дело дошло до съемок, то все кругом были в восторге, потому что среди сотрудников Marvel Studios полно комиксовых фанатов.

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Фильмы, Кино, Актеры, Marvel, Роберт Дауни младший, Крис Эванс.
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