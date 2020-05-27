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Фентезийный фильм "Лабиринт" получит сиквел: постановкой займется создатель "Доктора Стрэнджа"

Фентезийный фильм "Лабиринт" получит сиквел: постановкой займется создатель "Доктора Стрэнджа"
01:07 Сегодня Телеграф kinonews Фото: Твиттер

Новости культуры:Режиссер "Доктора Стрэнджа" снимет продолжение "Лабиринта".

Создатель экранизации комиксов Marvel "Доктор Стрэндж" Скотт Дерриксон займется постановкой сиквела популярного в прошлом фентезийного фильма "Лабиринт" 1986 года выпуска.

Как отмечает издание The Hollywood Reporter, сценарий проекта, который запускает в производство студия TriStar Picture, подготовит Мэгги Ливайн.

В оригинальной ленте рассказывалось о девушке (Дженнифер Коннелли), которая должна отправиться в путешествие по фантастическому лабиринту, чтобы попытаться спасти своего младшего брата, похищенного королем гоблинов, роль которого сыграл Дэвид Боуи. Несмотря на то, что фильму не сопутствовал кассовый успех, он стал своего рода культовым и в дальнейшем нашел отражение в комиксах, видеоиграх и так далее. Производственный график картины пока не утвежден.

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Отметим, что это не единственный перспективный проект Дерриксона. В начале 2020 года стало известно, что режиссер не будет работать над продолжением "Доктора Стрэнджа", но снимет триллер, действие которого будет происходить в знаменитом Бермудском треугольнике. Также стало известно, что главную роль согласился сыграть исполнитель роли Капитана Америки Крис Эванс.

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Фильмы, Лабиринт, Скотт Дерриксон.
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