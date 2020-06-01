"Эмми" будет, только под другим форматом

Новости культуры:Объявление номинантов престижной премии в области телевидения состоится 28 июля.

В то время, как вручение дневной премии было отменено из-за коронавируса, академия телевидения и ABC не собираются переносить торжественную церемонию "Эмми", которая запланирована на 20 сентября.

Как сообщает Variety, все идет по плану, но еще обсуждается формат проведения торжественного мероприятия.

Из-за пандемии было смещено голосование за кандидатов, а также объявление номинантов, которое состоится 28 июля.

"Это произойдет в той или иной форме, но у нас не много времени. Не знаю в каком формате будет проходить Эмми, но точно состоится", - отметил вице-президент ABC Роб Миллс.

Миллс отметил, что в отличие от проблем "Оскара" на фоне закрытия кинотеатров и кинофестивалей, у "Эмми" не будет проблем с контентом для награждения.

Напомним, номинантами премии "Оскар-2021" впервые станут фильмы, выходившие только онлайн. В то же время, церемонию вручения премии "Оскар-2021" могут отложить.