Скачать
Понедельник, 01.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский: Как можно было подслушать, записать на пленку офис президента Украины
Зеленский: Как можно было подслушать, записать на пленку офис президента Украины
Движение по мосту Метро в Киеве перекрыто: сообщили о минировании
Движение по мосту Метро в Киеве перекрыто: сообщили о минировании
Начинается масштабная эстафета Олимпийского дня-2020
Начинается масштабная эстафета Олимпийского дня-2020
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 2 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 2 июня

"Эмми" будет, только под другим форматом

"Эмми" будет, только под другим форматом
14:54 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры:Объявление номинантов престижной премии в области телевидения состоится 28 июля.

В то время, как вручение дневной премии было отменено из-за коронавируса, академия телевидения и ABC не собираются переносить торжественную церемонию "Эмми", которая запланирована на 20 сентября.

Как сообщает Variety, все идет по плану, но еще обсуждается формат проведения торжественного мероприятия.

Из-за пандемии было смещено голосование за кандидатов, а также объявление номинантов, которое состоится 28 июля.

Или Оскар, или Эмми: Телевизионная академия ввела новые правила
Или Оскар, или Эмми: Телевизионная академия ввела новые правилаЧитать полностью

"Это произойдет в той или иной форме, но у нас не много времени. Не знаю в каком формате будет проходить Эмми, но точно состоится", - отметил вице-президент ABC Роб Миллс.

Миллс отметил, что в отличие от проблем "Оскара" на фоне закрытия кинотеатров и кинофестивалей, у "Эмми" не будет проблем с контентом для награждения.

Напомним, номинантами премии "Оскар-2021" впервые станут фильмы, выходившие только онлайн. В то же время, церемонию вручения премии "Оскар-2021" могут отложить.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Телевидение, Премия, Оскар, Эмми, Дата.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пройдите тест-ассоциацию и узнайте, кем Вы были в прошлой жизни
02 Xiaomi Redmi 9, Redmi 9A и Redmi 9C: характеристика новых недорогих смартфонов
03 Степаненко отреагировал на скандальный эпизод в матче с Динамо
04 Chery Tiggo 8: в сети появились фото интерьера нового кроссовера
05 Кучма: Маск победил Россию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина переходит к следующему этапу ослабления карантина
Украина переходит к следующему этапу ослабления карантина
Май в Киеве оказался самым холодным в XXI веке
Май в Киеве оказался самым холодным в XXI веке
Количество безработных в Украине перевалило за пол миллиона
Количество безработных в Украине перевалило за пол миллиона
Дилан Спроус рассказал, с кем его брат-близнец проводит карантин, и это не Лили
Дилан Спроус рассказал, с кем его брат-близнец проводит карантин, и это не Лили
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь