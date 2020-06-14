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Выход фильма "Не время умирать" перенесен: названа новая дата

Выход фильма "Не время умирать" перенесен: названа новая дата
11:29 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: instagram
Фильм о Джеймсе Бонде, в котором главную роль сыграл Дэниел Крейг, выйдет в прокат в ноябре.

Дату выхода нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" перенесли на пять дней - на 20 ноября. Об этом сообщили в субботу на официальной странице Джеймса Бонда в Twitter.

Речь идет о смещении даты премьеры в США, которая в последний раз планировалась на 25 ноября. В Британии дата выхода остается неизменной - 12 ноября.

"Возвращение старых друзей в "Не время умирать". В кинотеатрах Великобритании - с 12 ноября, США - 20 ноября", - говорится в сообщении.

Изначально премьера должна была состояться в ноябре 2019 года, но эта дата сначала была отложена на февраль 2020 года, а затем на апрель 2020 года после ухода режиссера фильма Дэнни Бойла и его замены на Кэри Фукунага. В марте было объявлено, что дата выхода фильма переносится на ноябрь 2020 года из-за вспышки коронавируса.

"Чудо-женщина: 1984" и "Тенет" выйдут позже, чем планировалось

Напомним, фильм "007: Не время умирать" является двадцать пятым фильмом из серии лент про английского агента Джеймса Бонда, героя романов Яна Флеминга. Роль Бонда в пятый раз исполнит Дэниел Крейг.

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Все по теме:

Дата, Дэниел Крейг, Бонд 25, Не время умирать.

Автор:

Телеграф
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