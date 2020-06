Выход фильма "Не время умирать" перенесен: названа новая дата

Дату выхода нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" перенесли на пять дней - на 20 ноября. Об этом сообщили в субботу на официальной странице Джеймса Бонда в Twitter.

Речь идет о смещении даты премьеры в США, которая в последний раз планировалась на 25 ноября. В Британии дата выхода остается неизменной - 12 ноября.

"Возвращение старых друзей в "Не время умирать". В кинотеатрах Великобритании - с 12 ноября, США - 20 ноября", - говорится в сообщении.

The return of old friends in NO TIME TO DIE.

In cinemas 12th November UK, 20th November US. pic.twitter.com/GkXugGEAba

— James Bond (@007) June 13, 2020