Выход фильма "Не время умирать" перенесен: названа новая дата

Фильм о Джеймсе Бонде, в котором главную роль сыграл Дэниел Крейг, выйдет в прокат в ноябре.

Дату выхода нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" перенесли на пять дней - на 20 ноября. Об этом сообщили в субботу на официальной странице Джеймса Бонда в Twitter.

Речь идет о смещении даты премьеры в США, которая в последний раз планировалась на 25 ноября. В Британии дата выхода остается неизменной - 12 ноября.

"Возвращение старых друзей в "Не время умирать". В кинотеатрах Великобритании - с 12 ноября, США - 20 ноября", - говорится в сообщении.

The return of old friends in NO TIME TO DIE. In cinemas 12th November UK, 20th November US. pic.twitter.com/GkXugGEAba — James Bond (@007) June 13, 2020

Изначально премьера должна была состояться в ноябре 2019 года, но эта дата сначала была отложена на февраль 2020 года, а затем на апрель 2020 года после ухода режиссера фильма Дэнни Бойла и его замены на Кэри Фукунага. В марте было объявлено, что дата выхода фильма переносится на ноябрь 2020 года из-за вспышки коронавируса.

Напомним, фильм "007: Не время умирать" является двадцать пятым фильмом из серии лент про английского агента Джеймса Бонда, героя романов Яна Флеминга. Роль Бонда в пятый раз исполнит Дэниел Крейг.