С озвучкой Джоли и Рокуэлла: "Айван, единственный и неповторимый" можно посмотреть из дома

Анимационный фильм "Айван, единственный и неповторимый", в котором Анджелина Джоли озвучила слоненка, вместо запланированного кинотеатрального проката выйдет на стрим-сервисе Disney+. Как сообщает Deadline, премьера состоится 21 августа 2020 года.
В озвучке также участвовали Сэм Рокуэлл, Хелен Миррен, Брайан Крэнстон и Дэнни ДеВито. Режиссером мультфильма выступила Тэа Шеррок.
Лента снята по одноименному роману американской писательницы Кэтрин Эпплгейт The One and Only Ivan ("Айван, единственный и неповторимый"), который в 2013 году был удостоен медали Ньюбери.
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Сюжет этой книги основан на реальных событиях, произошедших с гориллой Айваном, который прославился своими рисунками, выполненными в "пальчиковой технике". По сюжету, горилла Айван был разлучен в детстве со своей семьей. Спустя много лет к нему в зверинец подселяют маленькую слониху Руби, которая напоминает Айвану о доме и предлагает план побега.
Добавим, что параллельно Disney отложила несколько своих премьер. Так, "История Дэвида Копперфилда" выйдет в американском прокате 14 августа, дрэг-мюзикл "Все говорят о Джейми" перенесли на 22 января 2021 года.