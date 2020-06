С озвучкой Джоли и Рокуэлла: "Айван, единственный и неповторимый" можно посмотреть из дома

Анимационная сказка, которую озвучила Анджелина Джоли, получила новую дату релиза - 21 августа. Комедия выйдет на стрим-сервисе Disney+.

Анимационный фильм "Айван, единственный и неповторимый", в котором Анджелина Джоли озвучила слоненка, вместо запланированного кинотеатрального проката выйдет на стрим-сервисе Disney+. Как сообщает Deadline, премьера состоится 21 августа 2020 года.

В озвучке также участвовали Сэм Рокуэлл, Хелен Миррен, Брайан Крэнстон и Дэнни ДеВито. Режиссером мультфильма выступила Тэа Шеррок.

Лента снята по одноименному роману американской писательницы Кэтрин Эпплгейт The One and Only Ivan ("Айван, единственный и неповторимый"), который в 2013 году был удостоен медали Ньюбери.

Сюжет этой книги основан на реальных событиях, произошедших с гориллой Айваном, который прославился своими рисунками, выполненными в "пальчиковой технике". По сюжету, горилла Айван был разлучен в детстве со своей семьей. Спустя много лет к нему в зверинец подселяют маленькую слониху Руби, которая напоминает Айвану о доме и предлагает план побега.

Добавим, что параллельно Disney отложила несколько своих премьер. Так, "История Дэвида Копперфилда" выйдет в американском прокате 14 августа, дрэг-мюзикл "Все говорят о Джейми" перенесли на 22 января 2021 года.