HBO готовит сериал о темнокожем чемпионе мира по боксу: главная роль у Махершала Али

Сериал основан на документальном фильме "Слава и падение Джека Джонсона", который был создан Кеном Бернсом, а также на книге Джеффри С. Уорда.

Доминик Мориссо будет писателем и исполнительным продюсером проекта. Также в продюссерах значится Том Хэнкс.

Сериал получил название "Непокорный" (Unruly). Всего будет снято шесть серий.

Mahershala Ali is going to play Jack Johnson in an HBO limited series called "Unruly"

Johnson was the first-ever Black heavyweight boxing champion

Johnson was the first-ever Black heavyweight boxing champion pic.twitter.com/jgV1jAhRtQ

