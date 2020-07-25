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Число подписчиков Netflix увеличилось на 10 миллионов во II квартале 2020 года

Число подписчиков Netflix увеличилось на 10 миллионов во II квартале 2020 года
Обновлено 14:35 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com
Похоже, ситуация с пандемией коронавируса пошла во благо стриминговому сервису. Netflix заявил, что во втором квартале 2020 года им удалось привлечь 10,1 миллионов подписчиков.

Популярная платформа установила новый рекорд, но, как ожидает компания, с началом осени рост количества подписчиков уменьшится на 2,5 миллиона. Об этом сообщает издание Variety.

Изначально, сервис прогнозировал увеличение подписчиков на 7,5 миллиона, а вот аналитики давали цифру в 12 миллионов человек.

Общее количество пользователей онлайн-платформы на данный момент составляет 193 миллиона.

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Вместе с тем, в Netflix ожидают, что в третьем квартале увеличение количества подписчиков замедлится и платную подписку оформят только 2,5 миллиона человек. На фоне таких прогнозов акции компании упали на 11%.

Как сообщалось ранее, стриминговый сервис Netflix назвал самые популярные сериалы по просмотрам.

Также, режиссеры "Мстителей" работают над самым дорогим фильмом за всю историю стримингового сервиса Netflix.

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Подписчики, Netflix.

Автор:

Телеграф
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