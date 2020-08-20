В загул по Манхэттену: в сети появился трейлер комедии "На грани" (Видео)

Студия A24 и стрим-сервис Apple TV+ презентовали трейлер предстоящей комедии Софии Копполы "На грани", в которой снялся Билл Мюррей.

Комедия "На грани" - это первый совместный проект Мюррея и Копполы после "Трудностей перевода" в 2004 году.

По сюжету, успешная писательница Лора (Рашида Джонс) подозревает своего мужа (Марлон Уайанс) в постоянных изменах. Чтобы выяснить настоящее положение дел, она решает восстановить отношения со своим отцом Феликсом (Мюррей), убежденным холостяком и ловеласом. Вместе они отправляются в загул по Манхэттену, переосмысливая свои взгляды на отношения и жизнь в целом.

Премьера фильма состоится на сервисе Apple TV+ в октябре.

Напомним, представлен украинский трейлер фильма "Смерть на Ниле" по книге Агаты Кристи.