Sony планирует снять сериал о супергероине Шелк из комиксов Marvel

Как сообщает издание Variety, супергероиня Шелк (Синди Мун) может стать следующим персонажем Marvel, который получит свой собственный сериал. Кто сыграет главную роль в проекте - пока не известно.
Переговоры по поводу написания сценария ведутся со сценаристом Лореном Муном ("Нетипичная"). Продюсерами выступают Фил Лорд и Кристофер Миллер, известные по проекту "Человек-паук: Через вселенные".
Выпуском шоу предположительно займется стриминговый сервис Amazon Prime Video.
Синди Мун появилась на страницах комиксов Marvel в 2014 году. Она - американка корейского происхождения, одноклассница Человека-паука (Питера Паркера). Как и Питера Паркера, Синди Мун укусил радиоактивный паук, что наделило ее суперспособностями.
Как сообщалось ранее, в июне Sony начала работать над сиквелом "Человек-паук: Через вселенные".
Кроме этого, стало известно, что Человек-паук может появиться во второй части фильма "Венома" с Томом Харди.