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Sony планирует снять сериал о супергероине Шелк из комиксов Marvel

Sony планирует снять сериал о супергероине Шелк из комиксов Marvel
Обновлено 11:48 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Супергероиня Шелк из комиксов Marvel может получить свой собственный, отдельный сериал.

Как сообщает издание Variety, супергероиня Шелк (Синди Мун) может стать следующим персонажем Marvel, который получит свой собственный сериал. Кто сыграет главную роль в проекте - пока не известно.

Переговоры по поводу написания сценария ведутся со сценаристом Лореном Муном ("Нетипичная"). Продюсерами выступают Фил Лорд и Кристофер Миллер, известные по проекту "Человек-паук: Через вселенные".

Выпуском шоу предположительно займется стриминговый сервис Amazon Prime Video.

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Синди Мун появилась на страницах комиксов Marvel в 2014 году. Она - американка корейского происхождения, одноклассница Человека-паука (Питера Паркера). Как и Питера Паркера, Синди Мун укусил радиоактивный паук, что наделило ее суперспособностями.

Как сообщалось ранее, в июне Sony начала работать над сиквелом "Человек-паук: Через вселенные".

Кроме этого, стало известно, что Человек-паук может появиться во второй части фильма "Венома" с Томом Харди.

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Все по теме:

Amazon, Marvel, Sony, Человек-паук, Шелк.

Автор:

Телеграф
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