Фильм "Кровные узы": звезда "Ривердейла" станет подозреваемым в убийстве

Актеры Коул Спроус и Карен Шипка сыграют международных преступников в фильме под названием "Кровные узы".

Как сообщает сайт Deadline, Гугу Мбата-Роу, Кирнан Шипка и Коул Спроус сыграют главные роли в новом фильме "Кровные узы", который будет основан на реальных событиях, описанных в статье американского журналиста Натана Хеллера в New Yorker.

По сюжету, в пригороде Вирджинии была убита супружеская пара Нэнси и Дерек Хейсомы. Достаточно быстро главными подозреваемыми становятся дочь убитых Лиззи (Кирнан Шипка) и ее возлюбленный Йенс (Коул Спроус). Расследовать жестокое преступление предстоит детективу Риз Резек (Мбата-Роу).

Только спустя шесть лет после преступления дело будет раскрыто.

На фото: Кирнан Шипка, Коул Спроус и Гугу Мбата-Роу

Дата премьеры пока не сообщается.

Как сообщалось ранее, звезду "Ривердейла" Коула Спроуса арестовали за участие в протестах.