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"Бетмена" с Робертом Паттинсоном и четвертой "Матрицы" в 2020 ждать не стоит: премьеры перенесли

"Бетмена" с Робертом Паттинсоном и четвертой "Матрицы" в 2020 ждать не стоит: премьеры перенесли
Обновлено 17:59 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Коронавирус внес изменения в графике многих проектов. Warner Bros. продолжает переносить премьеры своих фильмов.

Так, вслед за картинами "Не время умирать" и "Дюной" Дени Вильнева, перенесли премьеры фильма "Бэтмен" Мэтта Ривза и четвертой части "Матрицы" Ланы Вачовски.

Теперь зрители смогут насладиться игрой Роберта Паттинсона только 4 марта 2022 года, а не 1 октября 2021 года, как ожидалось ранее. 

В то же время "Матрица 4" выйдет раньше, чем предполагалось. Премьеру сдвинули на несколько месяцев вверх и вместо 1 апреля 2022 года фильм выйдет -  22 декабря 2021 года.

Изменения внесли и в график выхода других предстоящих картин киностудии. Так, премьеру "Флэша" перенесли на 4 ноября 2022 года, выход фильма "Шазам! Ярость богов" - на 2 июня 2023 года, а "Черный Адам" и Minecraft теперь вовсе убрали из графика: когда они выйдут, неизвестно.

Если Вы уже хотите посмотреть какую-то новинку, то предлагаем Вам ознакомиться со списком главных кинопремьер этой недели.

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Кино, Фильм, Бэтмен, Матрица.

Автор:

Телеграф
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