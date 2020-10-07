Решили перестраховаться: третья часть "Мира Юрского периода" выйдет лишь 2022 году

Студия Universal отложила релиз фильма "Мир Юрского периода: Доминион". Накануне она приняла решение о переносе "Форсажа 9" и "Не время умирать".

О новой дате выхода фильма сообщил режиссер Колин Треворроу.

"Последние три месяца я работал с выдающимся актерским составом и командой над фильмом, которым мы ждем возможности поделиться с миром. Даже если нам придется подождать еще немного, все это того стоит. А пока будем здоровы и позаботимся друг о друге", - написал он в Твиттер.

К своему посту он прикрепил обновленный постер фильма, на котором объявлена новая дата релиза - 10 июня 2022 года. Изначально фильм должен был выйти летом 2021 года.

Как пишет Variety, фильму осталось три недели до конца съемочных работ. Похоже, таким образом Universal хочет передвинуть релиз на времена, когда пандемические ограничения либо снимут окончательно, либо хотя бы заметно ослабят.

Кроме того, летом 2021 года студия планирует запустить в прокат "Форсаж 9".

Предыдущие два фильма франшизы в мировом прокате собрали почти 3 миллиарда долларов, а в третьей части на экранах должен появиться актерский состав оригинального "Парка Юрского периода".

Вероятно, что на перенос даты релиза также повлияли скромные показатели сборов "Довода" и "Мулан", после релиза которых многие голливудские студии решили убрать свои громкие релизы из расписания на 2020 год. Среди них "Матрица 4", "Бэтмен", "Дюна", "Не время умирать" и другие.