Отзывы про фильм "Дорогие товарищи!" и где смотреть его онлайн

Премьера исторического художественного фильма российского режиссера Андрея Кончаловского состоялась 12 ноября 2020 года.

Картина посвящена событиям в Новочеркасске в июне 1962 года, когда советские войска жестоко подавили бунт рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода.

Главную роль в фильме исполнила супруга Кончаловского, российская актриса Юлия Высоцкая. Также в картине сыграли Владислав Комаров, Андрей Гусев, Сергей Эрлиш, Юлия Бурова, Дмитрий Костяев, Иван Мартынов и другие.

Продюсером и основным спонсором картины выступил российский миллиардер Алишер Усманов.

Фильм под названием "Дорогие товарищи!" была отмечена специальным призом жюри на Венецианском кинофестивале в этом году. Кроме этого, картина была выдвинута на международную премию "Оскар-2021" от России.

Изначально премьера фильма была запланирована на май 2020 года, однако из-за пандемии было решено перенести показ на осень.

"Дорогие товарищи!" понравился зрителю. В отзывах отметили как и сам сюжет фильма (хоть и с некоторыми историческими недоработками), так и игру Высоцкой.

Фильм "Дорогие товарищи!" пока можно посмотреть только в кинотеатрах, но позже картина появится на телеэкранах.

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