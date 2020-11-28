Где смотреть онлайн финальные 5-6 серии "Отыграть назад" с Николь Кидман

На канале HBO Max выходит американский драматический триллер "Отыграть назад". Главные роли исполнили Николь Кидман и Хью Грант, который сыграли супружескую пару.

В сериале ведется история об успешном психотерапевте, в жизни которой происходят необъяснимые и трагические события.

Финальный 6 эпизод популярного мини-сериала выйдет в оригинале уже в это воскресенье, 29 ноября, в 9 часов вечера в США. В Украине премьера серии состоится в 4 часа утра в понедельник.

В течении нескольких часов после выхода серия появится с субтитрами и с первыми переводами плохого качества, но к вечеру должен появиться сносный любительский перевод. Ближе к середине недели появится и качественный перевод на русском и украинском языках.

Смотрите промо-ролик 6 серии сериала "Отыграть назад":

А тем временем предпоследняя 5 серия вышла в прошлое воскресенье и она уже есть в хорошем переводе. В связи с тем, что на YouTube серии блокируются правообладателями, их можно посмотреть на онлайн-кинотеатрах "ГидОнлайн", "HDrezka", или по подписке на HBO по этой ссылке.

О более подробном описании и отзывах зрителей вы можете узнать в материалах "Телеграфа".

Ранее сообщалось, что австралийская актриса Николь Кидман вошла в пятерку лучших актеров ХХІ века по версии издания NYT.