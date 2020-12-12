Утром в воскресенье, 12 декабря, ушел из жизни советский и российский актер Валентин Иосифович Гафт. За свою долгую творческую жизнь актер сыграл немало ярких и запоминающихся ролей как в кино, так и в театре.

Дебютировал в кино Валентин Гафт в 1956 году в фильме под названием "Убийство на улице Данте". В дальнейшем начал пользоваться большой популярностью в ролях кинозлодеев, обладая выраженной отрицательной харизмой.

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"Телеграф" отобрал самые лучшие фильмы, в которых снялся Валентин Гафт.

"Гараж" (1979) - режиссер Эльдар Рязанов

Советский сатирический трагикомедийный фильм, в котором Гафт сыграл председателя кооператива Сидоркина. Действие фильма развивается в музее научно-исследовательского института, где собрались члены гаражного кооператива решить проблему сокращения списка пайщиков.

"О бедном гусаре замолвите слово" (1980) - режиссер Эльдар Рязанов

Художественный цветной трагикомедийный телевизионный фильм, в котором актер исполнил роль полковника Покровского.

"Небеса обетованные" (1991) - режиссер Эльдар Рязанов

Социальная трагикомедия, в которой Валентин Гафт сыграл президента бомжей-интеллигентов.

Стоит отметить, что Валентин Гафт был российским артистом, который негативно высказывался об Украине после случившегося в Крыму и на Донбассе.