Где смотреть онлайн 6-7 серии нового сезона "Бывших"

На видеосервисе START начали выходить долгожданные серии третьего сезона драматического сериала "Бывшие".

В новом сезоне героиня Яна, которая выходит замуж за эксцентричного бизнесмена из Кемерово, чтобы спасти от тюрьмы отца. Илья становится психологом-консультантом популярной писательницы Елены. Герои оказываются в точке, из которой нет пути назад, но они стараются преодолеть свои зависимости и наладить собственную жизнь.

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Первая серия нового сезона "Бывших" вышла 21 января 2021 года. За это время уже вышло 6 серий, а премьера седьмой запланирована на 4 марта.

Шестой выпуск вышел на видеосервисе START в четверг, 25 февраля. Смотреть сериал можно на российском хостинге по подписке, или же на пиратских онлайн-кинотеатрах, которые тоже уже оперативно распространяют новые эпизоды.

Смотреть трейлер к третьему сезону сериала "Бывшие" - видео:

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Напомним, что Первый сезон сериала состоялся на видеосервисе START в 2018 году. Второй сезон - 31 октября 2019 года.

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