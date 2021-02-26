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Где смотреть онлайн 6-7 серии нового сезона "Бывших"

Где смотреть онлайн 6-7 серии нового сезона "Бывших"
Обновлено 15:54 Сегодня Телеграф Фото: instagram serial_byvshiye

На видеосервисе START начали выходить долгожданные серии третьего сезона драматического сериала "Бывшие".

В новом сезоне героиня Яна, которая  выходит замуж за эксцентричного бизнесмена из Кемерово, чтобы спасти от тюрьмы отца. Илья становится психологом-консультантом популярной писательницы Елены. Герои оказываются в точке, из которой нет пути назад, но они стараются преодолеть свои зависимости и наладить собственную жизнь.

Первая серия нового сезона "Бывших" вышла 21 января 2021 года. За это время уже вышло 6 серий, а премьера седьмой запланирована на 4 марта.

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Шестой выпуск вышел на видеосервисе START в четверг, 25 февраля. Смотреть сериал можно на российском хостинге по подписке, или же на пиратских онлайн-кинотеатрах, которые тоже уже оперативно распространяют новые эпизоды.

Смотреть трейлер к третьему сезону сериала "Бывшие" - видео:

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Напомним, что Первый сезон сериала состоялся на видеосервисе START в 2018 году. Второй сезон - 31 октября 2019 года.

Ранее "Телеграф" писал, что французский сериал "Люпен" стал самым популярным на стриминговом сервисе Netflix в январе 2021 года.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 133

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Сериалы, Бывшие, Описание.
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