Сериал "Аквамарин": где посмотреть все 4 серии онлайн

В понедельник, 8 марта, в честь Международного женского дня канал "Украина" и компания Filmstream презентовали зрителям 4-серийный драматический сериал под названием "Аквамарин".

Лента рассказывает о журналистке Марине, у которой есть все для счастья - интересная работа, состоятельный отец и любящий парень. Но в один день все меняется: ее отец попадает в аварию на прииске, после чего все ее знакомые показывают себя с нелицеприятной стороны. С желанием узнать всю правду о трагедии, Марина отправляется на место аварии, где знакомится с Егором, в которого влюбляется. Теперь же девушке предстоит выбрать - вернутся к своей прежней жизни или связать свою судьбу с новым человеком.

Это захватывающая история любви, любовного треугольника и борьбы сильной девушки за правду.

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Главную роль в картине исполняет актриса Анастасия Иванова. Также в сериале сыграли Дмитрий Ратомский, Александр Давыдов, Александр Наумов, Дарья Трегубова, Михаил Кукуюк, Николай Боклан.

Все четыре серии картины "Аквамарин" вы можете посмотреть на пиратских онлайн-кинотеатрах или на нашем сайте "Телеграф" с видеохостинга YouTube.

Напомним, что ранее под критику попал новый украинский комедийный фильм "Скажене весілля-3". Создателей картины заподозрили в в запрещенной рекламе.