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Где и когда смотреть онлайн новый фильм "Мортал Комбат"

Где и когда смотреть онлайн новый фильм "Мортал Комбат"
Обновлено 19:54 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Один из самых ожидаемых фильмов от кинокомпании Warner Bros. "Мортал комбат" вскоре выйдет на большие экраны. Премьера фантастического боевика по мотивам популярной видеоигры назначена на 22 апреля 2021 года в кинотеатрах и на стриминговой платформе HBO Max.

Отметим, что изначально дата выхода фильма была назначена на 5 марта 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса ее перенесли на 15 января 2021 года. Но и на это переносы не закончились. Следующей датой стало 8 апреля, а после уже и 22 апреля. Также стоит отметить, что в России премьера таки назначена на 8 апреля. 

Так, как в мире наблюдается сложная эпидемическая обстановка в мире из-за коронавируса в кинотеатры не факт, что получится пойти, но все равно фильм позже зальют на различные стриминговые сервисы и онлайн-кинотеатры, и его можно будет посмотреть дома.

Официальный трейлер фильма по мотивам игры Mortal Kombat покоряет сеть (видео)

Фильм, длительностью 110 минут расскажет историю про бойца MMA Коула Янга, который обладает загадочной отметкой в виде дракона. Он ничего не знает о своем происхождении или о том, почему император Внешнего Мира Шан Цзун послал своего лучшего воина, загадочного криоманта Саб-Зиро, его поймать. Чтобы спасти свою семью и всю Землю, Коулу предстоит объединиться с другими бойцами и выступить на турнире, сражаясь с представителями Внешнего мира.

Ранее, "Телеграф" писал, что в сеть уже слили фильм "Годзилла против Конга", который вышел в кинотеатры 24 марта

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 124

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Кино, Фильм, Сериал, Mortal Kombat.
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