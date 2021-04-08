Где и когда смотреть онлайн новый фильм "Мортал Комбат"

Один из самых ожидаемых фильмов от кинокомпании Warner Bros. "Мортал комбат" вскоре выйдет на большие экраны. Премьера фантастического боевика по мотивам популярной видеоигры назначена на 22 апреля 2021 года в кинотеатрах и на стриминговой платформе HBO Max.

Отметим, что изначально дата выхода фильма была назначена на 5 марта 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса ее перенесли на 15 января 2021 года. Но и на это переносы не закончились. Следующей датой стало 8 апреля, а после уже и 22 апреля. Также стоит отметить, что в России премьера таки назначена на 8 апреля.

Так, как в мире наблюдается сложная эпидемическая обстановка в мире из-за коронавируса в кинотеатры не факт, что получится пойти, но все равно фильм позже зальют на различные стриминговые сервисы и онлайн-кинотеатры, и его можно будет посмотреть дома.

Фильм, длительностью 110 минут расскажет историю про бойца MMA Коула Янга, который обладает загадочной отметкой в виде дракона. Он ничего не знает о своем происхождении или о том, почему император Внешнего Мира Шан Цзун послал своего лучшего воина, загадочного криоманта Саб-Зиро, его поймать. Чтобы спасти свою семью и всю Землю, Коулу предстоит объединиться с другими бойцами и выступить на турнире, сражаясь с представителями Внешнего мира.

Ранее, "Телеграф" писал, что в сеть уже слили фильм "Годзилла против Конга", который вышел в кинотеатры 24 марта