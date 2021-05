Новые мультики, фильмы с Джоли и Деппом: что посмотреть в кино на выходных в Украине

Несмотря на карантин, приостановление многих съемочных процессов, кинотеатры все равно "пополняются" новыми премьерами. "Телеграф" составил подборку фильмов и мультфильмов, на которые можно пойти в кинотеатр 8-9 мая.

Те, кто желают моей смерти (Those Who Wish Me Dead)

Фильм рассказывает о спасательнице из парашютного отряда, которая считает себя виноватой в гибели троих своих коллег. Теперь она не может работать так, как раньше, и лишь наблюдает за лесом с высокой башни в заповеднике. Когда она видит 12-летнего мальчика, который спасается от киллеров, она решает помочь ему.

В главных ролях: Анджелина Джоли, Николас Холт, Финн Литтл.

Волк (100% Wolf)

Мультфильм расскажет о семье оборотней. 13-летний Фредди Люпин мечтает продолжить свой род, однако в свой день рождения, когда он должен впервые превратиться в волка, все идет не совсем по плану. Фредди превращается не в волка, а в пуделя с розовой шерстью.

В ролях: Илай Суинделлс, Самара Уивинг, Джай Кортни, Руперт Дегас, Риз Дэрби, Джерра Райт-Смит, Джейн Линч, Адриан Дафф, Лорен Грэй, Акмаль Сале.

Поколение Вояджер (Voyagers)

Фантастический триллер рассказывает о недалеком будущем, когда ресурсы планеты остались на исходе. Человечество начало искать новые пути выживания. Для этого 30 парней и девушек, которые появились на свет путем искусственного оплодотворения, отправили в космос, чтобы найти новую планету для жизни.

В ролях: Колин Фаррелл, Тай Шеридан, Айзек Хэмпстед Райт, Лили-Роуз Депп, Вивейк Калра, Фионн Уайтхед, Стивен Раннаццизи, Арчи Рено, Шанте Адамс, Мэдисон Ху, Квинтесса Суинделл, Вероника Фалькон, Влад Ионуц Попеску.

Минамата (Minamata, Великий)

События фильма перенесут зрителя в 1970-е и расскажет историю военного фотографа Юджина Смита, который переживает сильное потрясение после Второй мировой войны. Он едет в Японию, откуда сделает сенсационный репортаж о новой болезни, от которой страдают жители городка Минамата. Фильм основан на реальных событиях.

В ролях: Джонни Депп, Хироюки Санада, Минами Хинасэ, Билл Найи, Дзюн Кунимура, Таданобу Асано, Рё Касэ, Кэтрин Дженкинс, Лили Робинсон, Акико Ивасэ.

Ганзель и Гретель (Ганзель, Гретель и Агентство Магии)

Мультфильм, который снят по мотивам известной сказки Братьев Гримм "Гензель и Гретель". Гензель и Гретель - опытные агенты секретного Бюро магических расследований, которые должны раскрыть дело о похищении Короля из Пряничного домика.

Роли озвучили: Валерий Смекалов, Ирина Обрезкова, Алексей Макрецкий, Регина Щукина, Ксения Бржезовская, Юлия Зоркина.

