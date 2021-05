Слезы, смех и много откровений: принц Гарри стал ведущим сериала о психическом здоровье с Опрой Уинфри (видео)

Британский принц Гарри и американская ведущая Опра Уинфри стали соведущими в новом документальном сериале, который они вместе создали для Apple TV+.

Сериал "The Me You Can not See" ("Тот я, которого ты не видишь") расскажет о проблемах психического здоровья и эмоционального благополучия на примере людей со всего мира. В рамках проекта свои истории поведают и сам принц, и Опра.

Премьера сериала намечена на 21 мая, и состоится она на Apple TV+. А 17 мая вышел трейлер программы, в котором можно увидеть кадры из похорон принцессы Дианы, кадры с Меган Маркл, а также моменты из интервью участников программы.

Ранее, "Телеграф" писал, что супруга принца Гарри решила стать писательницей. Меган Маркл написала детскую книгу.