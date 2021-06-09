Джунгли, пляж и океан: подборка фильмов для тех, кому надоели серые будни (видео)

Когда наконец-то потеплело, а до отпуска вам еще далеко, черпать силы и взять билеты в лето хотя бы на пару часов можно, посмотрев кино о пляже, солнце и океане.

"Телеграф" составил список фильмов, действие которых происходит в курортной сказке.

"Голубая лагуна" (1980)

В фильме рассказывается история двух маленьких детей, оставшихся на райском тропическом острове в южной части Тихого океана. Без контроля взрослых или ограничений общества эмоциональные и физические изменения возникают по мере того, как они достигают половой зрелости и влюбляются.

В фильме снимались Брук Шилдс и Кристофер Аткинс.

"Огненные колесницы" (1981)

Фильм основан на реальной истории двух британских спортсменов на Олимпийских играх 1924 года: Эрика Лидделла, набожного шотландского христианина, который бежит во славу Бога, и Гарольда Абрахамса, английского еврея, который бежит, чтобы преодолеть предрассудки.

Бен Кросс и Ян Чарльзон сыграли Абрахамса и Лидделла вместе с Найджелом Хейверсом, Яном Холмом, Линдси Андерсон, Джоном Гилгудом, Шерил Кэмпбелл и Элис Криг.

"Пляж" (2000)

Желание найти что-то реальное - соединиться с чем-то или кем-то - вот что движет Ричардом, молодым американским туристом, который приезжает в Таиланд с мыслями о приключениях. Этьен и Франсуаза присоединяются к нему в приключении на "Пляже", мистическом раю. Однако этот рай далеко не идеален.

В главных ролях сыграли Леонардо Ди Каприо, Тильда Суинтон, Виржини Ледуайен, Гийом Кане, Роберт Карлайл.

"Потомки" (2011)

Мэтт Кинг живет со своей семьей на Гавайях. Их мир рушится, когда в результате трагического происшествия его жена впадает в кому. Мэтту приходится не только бороться с оговоркой в завещании своей жены, но также столкнуться с давлением со стороны родственников, чтобы он продал огромный земельный фонд семьи. Сердитый и напуганный одновременно, Мэтт пытается быть хорошим отцом для своих дочерей - пьющей Александры и невоспитанной Скотти.

В фильме сыграли Джордж Клуни, Шейлин Вудли, Джуди Грир.

"На берегу" (2017)

В 1962 году молодожены Эдвард и Флоренс, которым чуть за 20, во время медового месяца сталкиваются с проблемами интимного характера.

В главных ролях Сирша Ронан и Билли Хоул.

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