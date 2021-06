Звезда сериала "Друзья" Лиза Кудроу получила роль в музыкальной комедии от Disney+

Звезда сериала "Друзья", американская актриса Лиза Кудроу получила роль в музыкальной комедии от сервиса Disney+, которую спродюсирует продюсер фильмов "Ла-Ла Ленд" и "Круэлла" - Марк Платт. Режиссером стал Тим Федерле.

Фильм получил название "Нейт лучше, чем когда-либо" (Better Nate than Ever). Стоит отметить, что съемки проекта уже стартовали, однако дата выхода проекта не раскрывается.

Лиза Кудроу сыграет тетю главного героя, которая давно потерялась. Однако как-то они случайно встретились, когда 13-летний подросток Нейт Фостер вместе со своей лучшей подругой сбегает в Нью-Йорк на прослушивание. Именно там они и встретятся, ведь тетя Хайди, когда-то также сбежала за мечтой.

