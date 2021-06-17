Где смотреть 2 серию нового сезона "Содержанок"

10 июня 2021 года на сервисе Start стартовал третий сезон популярного российского драматического сериала "Содержанки", который рассказывает об истинной светской жизни Москвы.

Всего в сезоне, который станет финальным, будет 8 серий. Каждый новый эпизод будет выходить через неделю по четвергам. Вторая серия появится на видеосервисе Start уже 17 июня. После ее можно будет посмотреть как на ютуб-канале сервиса, так и на многих онлайн-кинотеатрах.

Напомним, что сериал с первого сезона рассказывает о трех девушках - амбициозной художнице Даше, ее подруге - Марине и следователе - Елене, которая и будет расследовать загадочное убийство второй.

Отметим, что премьера нового сезона "Содержанок" прошла "на ура", если верить отзывам зрителям.

Ранее, "Телеграф" писал, что сериал 2021 года "Анна Болейн" с чернокожей актрисой Джоди Тернер-Смит, исполняющей главную роль, не понравился зрителям.