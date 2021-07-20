Скачать
Вторник, 20.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
НКРЭКУ vs Ахметов: на энергорынке разгорается война, заплатит за которую народ
НКРЭКУ vs Ахметов: на энергорынке разгорается война, заплатит за которую народ
Лукашенко – "колхозный" диктатор. Время его хунты заканчивается, - белорусская журналистка Наталья Радина
Лукашенко – "колхозный" диктатор. Время его хунты заканчивается, - белорусская журналистка Наталья Радина
Заболевших немного больше, чем выздоровевших: свежие данные о коронавирусе в Украине
Заболевших немного больше, чем выздоровевших: свежие данные о коронавирусе в Украине
В Афганистане во время праздника обстреляли ракетами президентский дворец: подробности
В Афганистане во время праздника обстреляли ракетами президентский дворец: подробности

Новый директор, форма и все тот же Отис: Netflix представил официальное обращение актеров "Полового воспитания"

Новый директор, форма и все тот же Отис: Netflix представил официальное обращение актеров "Полового воспитания"
Обновлено 10:57 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Комедийно-драматический сериал о 16-летнем секс-гуру Отисе "Половое воспитание" наконец скоро выйдет на большие экраны. Стриминговый сервис Netflix во всю привлекает внимание к новому сезону и подогревает интерес зрителей первыми кадрами и тизерами сериала.

На ютуб канале Netflix вышло новое видео о новом сезоне - обращение главных героев сериала к зрителю. Стоит отметить, что третий сезон несет в себе несколько изменений: от новой прически Мэйв до смены директора школы Moordale Secondary.

"С новыми директрисой, формой и наставлениями – время изменений в Moordale Secondary" - презентуют новый сезон актеры.

Премьера третьего сезона "Полового воспитания" намечена на 17 сентября 2021 года. О количестве серий в сезоне еще точно неизвестно, но, вероятней всего, что их будет по традиции 8, как и в первых двух сезонах.

Ранее, на страницах стримингового сервиса создатели сериала поделились первыми кадрами со съемок. На них видна та самая новая форма, которую введет новый директор - бывшая студентка Мордейла и миссис Хоуп. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Netflix US (@netflix)

Также, в 3-м сезоне появится еще два новых персонажа, помимо директрисы:

  • Питер Грофф - старший брат мистера Гроффа, с которым экс-директор будет жить после развода.
  • новый ученик школы, который восстанет против правил школы и будет конфликтовать с новым директором.

Напомним, "Половое воспитание" - сериал, в котором рассказывается история 16-летнего Отиса, который вместе со своими друзьями открывает в школе подпольные курсы сексуального воспитания. Так как его мама - секс-психолог, то Отису не составляет проблем помогать другим ученикам. 

Ранее, "Телеграф" писал, что стриминговому сервису Netflix пришлось отложить съемки второго сезона сериала "Бриджертоны" из-за коронавируса. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 92

Все по теме:

Кино, Фильм, Сериал, Тизер, Netflix, Половое воспитание.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Курбан-байрам в 2021 году: традиции, поздравления в открытках и картинках
02 Ливни размыли старое кладбище на Одесчине: посреди дороги вылезли человеческие кости (фото)
03 В Москве украинец толкнул бывшую из окна и прыгнул следом за ней (видео)
04 В Китае взлетел на воздух алюминиевый завод (видео)
05 "С***ываю из Украины, пока гражданство": киевлянин сжег на камеру поддельный паспорт (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Занимаем места в очереди: Мендель после выхода книги задумала собрать автограф-сессию
Занимаем места в очереди: Мендель после выхода книги задумала собрать автограф-сессию
Не только Крым остался без воды: стало известно о новых проблемах на оккупированном Донбассе
Не только Крым остался без воды: стало известно о новых проблемах на оккупированном Донбассе
Смертница взорвала себя прямо на рынке в Багдаде, десятки жертв (видео)
Смертница взорвала себя прямо на рынке в Багдаде, десятки жертв (видео)
Стреляют прямо под носом у россиян: Армения с Азербайджаном устроили новое обострение в Карабахе (фото)
Стреляют прямо под носом у россиян: Армения с Азербайджаном устроили новое обострение в Карабахе (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь