Новый директор, форма и все тот же Отис: Netflix представил официальное обращение актеров "Полового воспитания"

Комедийно-драматический сериал о 16-летнем секс-гуру Отисе "Половое воспитание" наконец скоро выйдет на большие экраны. Стриминговый сервис Netflix во всю привлекает внимание к новому сезону и подогревает интерес зрителей первыми кадрами и тизерами сериала.

На ютуб канале Netflix вышло новое видео о новом сезоне - обращение главных героев сериала к зрителю. Стоит отметить, что третий сезон несет в себе несколько изменений: от новой прически Мэйв до смены директора школы Moordale Secondary.

"С новыми директрисой, формой и наставлениями – время изменений в Moordale Secondary" - презентуют новый сезон актеры.

Премьера третьего сезона "Полового воспитания" намечена на 17 сентября 2021 года. О количестве серий в сезоне еще точно неизвестно, но, вероятней всего, что их будет по традиции 8, как и в первых двух сезонах.

Ранее, на страницах стримингового сервиса создатели сериала поделились первыми кадрами со съемок. На них видна та самая новая форма, которую введет новый директор - бывшая студентка Мордейла и миссис Хоуп.

Также, в 3-м сезоне появится еще два новых персонажа, помимо директрисы:

