В финалисты "Букера" попала писательница с украинскими корнями

"Шорт-лист претендентов на литературную награду опубликован на сайте премии. В список попали авторы из Польши, Франции, Южной Кореи, Венгрии, Испании и Ирака", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, в частности, финалистами в этом году стали:

Виржини Депант (Франция), перевод Фрэнк Уинн, «Вернон Субутекс 1» (Vernon Subutex 1);

Хан Ган (Южная Корея), пер. Дебора Смит, «Белая книга» (The White Book);

Ласло Краснахоркай (Венгрия), пер. Джон Батки, Оттилье Мульцет и Джордж Штиртс, «Мир продолжается» (The World Goes On);

Антонио Муньос Молина (Испания), пер. Камило А. Рамирес, «Как угасающая тень» (Like a Fading Shadow);

Ахмед Саадави (Ирак), пер. Джонатан Райт, «Франкенштейн в Багдаде» (Frankenstein in Baghdad);

Ольга Токарчук (Польша), пер. Дженнифер Крофт, «Полеты» (Flights).

Ольга Токарчук родилась в польском Сулехове в семье выходцев из Украины. Училась в Варшавском университете. Она является соорганизатором Фестиваля рассказа, во время которого авторы коротких литературных форм из Польши и зарубежья представляют свои произведения. С 2008 года ведет занятия по творческому писанию в Опольском университете. Член партии «Зеленые 2004», а также член редколлегии ежеквартального журнала «Политическая критика».

Имя лауреата будет объявлено 22 мая в Лондоне. Размер денежного вознаграждения - 50 тысяч фунтов стерлингов. Эту сумму автор и переводчик книги разделят между собой.

Международная Букеровская премия - приз в сфере литературы, основанный в 2004 году. До 2015 года вручался один раз в два года авторам, чьи книги написаны на английском или переведены на английский язык, по совокупности литературных заслуг. С 2016 года премию стали присуждать ежегодно за роман или сборник рассказов, переведенных на английский язык и опубликованных в Великобритании.