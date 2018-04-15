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В финалисты "Букера" попала писательница с украинскими корнями

Man Booker International Prize
12:52 Сегодня Телеграф
ukrinform.ru
Фото: из открытых источников

Новости культуры: В Лондоне объявили финалистов Международной Букеровской премии (Man Booker International Prize). Среди них - Ольга Токарчук, польская писательница, которая родилась в семье выходцев с Украины.

"Шорт-лист претендентов на литературную награду опубликован на сайте премии. В список попали авторы из Польши, Франции, Южной Кореи, Венгрии, Испании и Ирака", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, в частности, финалистами в этом году стали:

Виржини Депант (Франция), перевод Фрэнк Уинн, «Вернон Субутекс 1» (Vernon Subutex 1);

Хан Ган (Южная Корея), пер. Дебора Смит, «Белая книга» (The White Book);

Ласло Краснахоркай (Венгрия), пер. Джон Батки, Оттилье Мульцет и Джордж Штиртс, «Мир продолжается» (The World Goes On);

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Антонио Муньос Молина (Испания), пер. Камило А. Рамирес, «Как угасающая тень» (Like a Fading Shadow);

Ахмед Саадави (Ирак), пер. Джонатан Райт, «Франкенштейн в Багдаде» (Frankenstein in Baghdad);

Ольга Токарчук (Польша), пер. Дженнифер Крофт, «Полеты» (Flights).

Ольга Токарчук родилась в польском Сулехове в семье выходцев из Украины. Училась в Варшавском университете. Она является соорганизатором Фестиваля рассказа, во время которого авторы коротких литературных форм из Польши и зарубежья представляют свои произведения. С 2008 года ведет занятия по творческому писанию в Опольском университете. Член партии «Зеленые 2004», а также член редколлегии ежеквартального журнала «Политическая критика».

Имя лауреата будет объявлено 22 мая в Лондоне. Размер денежного вознаграждения - 50 тысяч фунтов стерлингов. Эту сумму автор и переводчик книги разделят между собой.

Международная Букеровская премия - приз в сфере литературы, основанный в 2004 году. До 2015 года вручался один раз в два года авторам, чьи книги написаны на английском или переведены на английский язык, по совокупности литературных заслуг. С 2016 года премию стали присуждать ежегодно за роман или сборник рассказов, переведенных на английский язык и опубликованных в Великобритании.

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Новости культуры, 26 мая, Man Booker International Prize, Автор, автор лучшей книги за полвека, Букер, Великобритания, Золотая Букеровская премия, Золотой Букер, Награда, Ольга Токарчук, Салман Рушди, Шорт-лист.
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