"Книжный Арсенал" объявил свою программу

"Это интеллектуальное событие страны объединяет литературу и искусство. Более 150 издательств и нишевых проектов представят на нем свои лучшие новинки, а дизайнеры, иллюстраторы, художники - выставочные проекты. Фокус-тема - "Проект будущего". Если в прошлые годы на фестивале говорили о литературе во время войны и о смехе во времена кризиса, то в этом году кураторская команда фестиваля предлагает заглянуть в будущее", - говорится в сообщении пресс-службы музея.

На фестивале представят специальные проекты, связанные с современными технологиями, изменениями в читательских практиках, новыми возможностями для созерцания, ощущения, переживания и проживания историй. Сочетания сторителлинга, VR и иллюстрации будут воплощены в проекте "Out of Sight" (Нидерланды), Goethe-Institut в Украине и Франкфуртская книжная ярмарка презентуют "Перевоплощение" Франца Кафки в виртуальной реальности, а экскурсия по виртуальному помещению модернизированной киевской библиотеки им. Н. Костомарова с помощью VR-очков позволит представить публичные пространства будущего.

Одной из заметных локаций фестиваля станет "Кафе будущего" (совместно с научно-популярным журналом "Куншт"), где кофе для посетителей будет готовить работ.

В Международной программе среди гостей этого года: эксперт ЮНЕСКО и директор Парижского института практической философии, один из самых известных специалистов по детскому развитию Оскар Бренифье (Франция), поэт, переводчик и правозащитник, один из основателей Литовской Хельсинкской группы, профессор славянских языков и литератур в Йельском университете Томас Венцлова (Литва), яркий представитель хорватской и боснийской литературы Миленко Ергович (Босния и Герцеговина), президент Американской ассоциации литературных переводчиков Арон Ажи (США), Президент исландского PEN-клуба, известный исландский писатель Сйон, ведущий израильский автор Меир Шалев (Израиль), одна из самых заметных итальянских писательниц Франческа Меландри (Италия), всемирно известная писательница, эссеистика и журналистка Славенка Дракулич (Хорватия-Швеция).

Специальный гость "Книжного Арсенала" - Братиславский книжный фестиваль (BRaK). При кураторстве Петера Михалека (Словакия) BRaK представляет уникальную программу чтений, публичных разговоров и мероприятий. Среди участников программы - один из самых заметных писателей молодого поколения Словакии Михал Гворецки, чья самая новая книга "Тролль" готовится к изданию в украинском переводе.

"Продолжение следует!" - тема Детской программы, участники которой будут говорить о том, какие книги есть сегодня и какие дети возьмут с собой в завтрашний день. Именно такие книги включены в уникальную коллекцию "Silent books" ("Молчаливые книги") Международного совета по детской и юношеской книге IBBY, которую покажут на "Книжном Арсенале" при поддержке Посольства Швейцарии в Украине. Специальные международные гости Детской программы в этом году Ева Суссо, Эмилия Дзюбак, Гжегож Касдепке, Гюдрун Скреттинг и другие. Впервые на фестивале секция "Детская книга" представлена автономно - в правом крыле Старого Арсенала, где будут работать стенды издательств детской и подростковой литературы и произойдут события Детской программы.

Музыкальная программа представлена фестивалем Next sound, который пропагандирует развитие всего многообразия диджитал-искусства в сочетании с прогрессивной и экспериментальной музыкой, привлечением органов чувств, и пройдет при участии художников из Франции, Германии, Австрии, Украины.