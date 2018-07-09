Джордж Р. Р. Мартин назвал книги, которые понравятся любителям фэнтези

Автор романов цикла "Песнь льда и пламени", которые легли в основу сериала "Игра престолов", Джордж Р. Р. Мартин назвал 9 книг, которые каждый, кто любит фантастику, должен прочитать за лето.

Отметим, что в список вошли многие уже ставшие классикой этого и других жанров произведения.

Среди 9 названных писателем книг 5 являются его любимыми романами. Это:

"Властелин колец" Толкина,

"Великий Гэтсби" Фрэнсиса Скотта Фитцжеральда,

"Уловка-22" Джозефа Хеллера,

"Повесть о двух городах" Чарльза Диккенса

"Повелитель приливов" Пэта Конроя.

Также Мартин считает, что фанатам "Игры престолов" могут понравиться: