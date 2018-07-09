https://telegraf.com.ua/files/2018/07/gameofthrones40-150x90.jpg Культура, Литература https://telegraf.com.ua/kultura/knigi/4226616-dzhordzh-r-r-martin-nazval-knigi-kotoryie-ponravyatsya-lyubitelyam-fentezi.html
Джордж Р. Р. Мартин назвал книги, которые понравятся любителям фэнтези
15:30 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости культуры: Кто любит фэнтези, тем обязательно понравятся эти книги.
Автор романов цикла "Песнь льда и пламени", которые легли в основу сериала "Игра престолов", Джордж Р. Р. Мартин назвал 9 книг, которые каждый, кто любит фантастику, должен прочитать за лето.
Отметим, что в список вошли многие уже ставшие классикой этого и других жанров произведения.
Среди 9 названных писателем книг 5 являются его любимыми романами. Это:
- "Властелин колец" Толкина,
- "Великий Гэтсби" Фрэнсиса Скотта Фитцжеральда,
- "Уловка-22" Джозефа Хеллера,
- "Повесть о двух городах" Чарльза Диккенса
- "Повелитель приливов" Пэта Конроя.
Также Мартин считает, что фанатам "Игры престолов" могут понравиться:
- "Обитатель холмов" Ричарда Адамса,
- "Король былого и грядущего" Теренса Хэнбери Уайта,
- "Князь Света" Роджера Желязны
- "Волшебник Земноморья" Урсулы Кребер Ле Гуин.
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