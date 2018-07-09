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Джордж Р. Р. Мартин назвал книги, которые понравятся любителям фэнтези

Джордж Р. Р. Мартин
15:30 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Кто любит фэнтези, тем обязательно понравятся эти книги.

Автор романов цикла "Песнь льда и пламени", которые легли в основу сериала "Игра престолов", Джордж Р. Р. Мартин назвал 9 книг, которые каждый, кто любит фантастику, должен прочитать за лето.

Отметим, что в список вошли многие уже ставшие классикой этого и других жанров произведения.

Среди 9 названных писателем книг 5 являются его любимыми романами. Это:

  • "Властелин колец" Толкина,
  • "Великий Гэтсби" Фрэнсиса Скотта Фитцжеральда,
  • "Уловка-22" Джозефа Хеллера,
  • "Повесть о двух городах" Чарльза Диккенса
  • "Повелитель приливов" Пэта Конроя.

Также Мартин считает, что фанатам "Игры престолов" могут понравиться:

  • "Обитатель холмов" Ричарда Адамса,
  • "Король былого и грядущего" Теренса Хэнбери Уайта,
  • "Князь Света" Роджера Желязны
  • "Волшебник Земноморья" Урсулы Кребер Ле Гуин.
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Новости культуры, Автор, Джордж Р. Р. Мартин, Литература, Романы, Сериал, Фэнтези.
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