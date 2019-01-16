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Среда, 16.01.2019
Любимые книги известных писателей, которые их вдохновляют (Фото)
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Любимые книги известных писателей, которые их вдохновляют (Фото)

Всегда интересно узнать, что вдохновляет выдающихся писателей на творчество, что меняет их взгляд на мир. Предлагает взглянуть, какие книги оказали огромное влияние на известных авторов. Возможно, кто-то из нас почерпнет для себя что-то новое. А кто-то обрадуется тому, что восхищается той же книгой, что и любимый писатель.
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Фото: pixabay.com
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