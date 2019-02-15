Скачать
Пятница, 15.02.2019
Спикер Рады заявил о попытках РФ повлиять на выборы в Украине
Спикер Рады заявил о попытках РФ повлиять на выборы в Украине
Порошенко едет на Мюнхенскую конференцию: планы президента
Порошенко едет на Мюнхенскую конференцию: планы президента
Олимпиакос - Динамо: лучшие моменты матча (Фото)
Олимпиакос - Динамо: лучшие моменты матча (Фото)
Сретенье Господне 2019: что можно и нельзя делать в праздник
Сретенье Господне 2019: что можно и нельзя делать в праздник

Реальная жизнь вымышленного Шерлока Холмса

Смотрите фото (5)
Реальная жизнь вымышленного Шерлока Холмса
10:08 Сегодня Телеграф kulturologia.ru Фото: pixabay.com

Новости культуры: Когда Конан Дойль создавал своего знаменитого персонажа, он и подумать не мог, что тот заживёт буквально своей отдельной жизнью.

И речь не об экранизациях, в которых образ знаменитого сыщика переосмысляли много раз. Речь именно о том, что творилось ещё при жизни Дойля.

Дойль понял, что утратил обычную писательскую власть над жизнью своего персонажа, в тот момент, когда Холмса не удалось убить - что, казалось бы, способен сделать любой создатель со своим литературным творением. Вопреки воле Дойля сыщик выжил и продолжил распутывать сложнейшие дела - такова была воля лично королевы Виктории, против которой пойти писатель не осмелился.

Жизнь и смерть Холмса не принадлежали его создателю

Но ещё раньше почтальоны Лондона принялись сходить с ума, разыскивая дом на Бейкер-стрит, где должен был проживать мистер Холмс. Туда приходило множество писем - но на Бейкер-стрит просто не было дома с номером, который был указан на конвертах. Письма приносили кому угодно: лично Дойлю, в Скотланд-Ярд, медику Джозефу Беллу, про которого кто-то написал, что он "и есть Холмс", то есть - прототип сыщика, и просто в случайные дома на Бейкер-стрит с похожим номером.

Самые высокооплачиваемые писатели в мире (Фото)

Самое первое известное письмо пришло от американского табачного торговца: его очень заинтересовала монография мистера Холмса о ста сорока видах табачного пепла и он спрашивал, в каком издании её искать. Так Конан Дойль узнал, что Холмс живёт своей параллельной жизнью, без шуток делая научную карьеру. Естественно, монографии не существовало, упоминание о ней вложил в уста своему герою сам Дойль в одном из рассказов, но если реальные люди, из плоти и крови, уверены, что некая книга или статья существует, и ссылаются на неё, то, получается, она, некоторым образом… существует.

По сюжету, Холмс занимался самостоятельными научными изысканиями прикладного характера

Дальнейшие письма чаще всего содержали просьбы помочь с тем или иным преступлением, поймать убийцу, вернуть украденное, наказать обидчика. Хотя действие книг происходит в конце девятнадцатого века, многие безо всяких сомнений писали Холмсу и в тридцатых, и в шестидесятых годах двадцатого века. К тому времени Бейкер-стрит уже достроили, и адрес (если выкинуть из него букву после номера дома) принадлежал банку. В банк они и приходили, так что в конце сороковых там даже учредили должность секретаря по письмам Холмсу. Письма приходили и в восьмидесятые годы!

Но Холмс существовал не только как адресат тысяч посланий. После смерти автора он продолжал свои приключения - теперь на страницах дешёвых книжонок, которые продавались уличными торговцами - и, надо сказать, сильно изменился в привычках, полюбив боксировать не от случая к случаю, а налево и направо, просто в качестве решения любой вставшей перед ним проблемы. Так видели Холмса многочисленные плагиаторы, наживавшиеся на образе, созданным Дойлем. Небогатым лондонцам нравилось.

Дойль наградил Холмса отличными боксёрскими навыками, но не заставлял его драться направо и налево. Основным оружием Холмса был его ум

Кроме того, по легенде, некий британец ещё в двадцатых годах проехался по небольшим городкам США, выдавая себя за Шерлока Холмса и очень успешно проводя лекции по раскрытию преступлений и особенно по артистическому переодеванию в разных персонажей. Вероятно, этот "Холмс" и был актёром, поскольку в части своего шоу, посвящённого преступлениям, он просто пересказывал сюжеты из книг Дойля, ничего не добавляя от себя. Саму же идею лекций он мог взять у реального французского сыщика Видока, который приезжал в Британию, чтобы немного поживиться на популярной демонстрации техники "полицейского переодевания".

Всеукраинский рейтинг "Книга года – 2018": стали известны победители

Кроме того, когда прошла мода на Наполеонов, в психиатрических клиниках, помимо актуальных деятелей политики, появились и Холмсы. Многие из них даже не говорили по-английски и жили очень далеко от Британии.

Не одна психиатрическая клиника в двадцатом веке могла похвастаться личным Шерлоком Холмсом

Другая легенда гласит, что часть писем на имя Шерлока Холмса действительно способствовала раскрытию преступлений. В них содержались свидетельства очевидцев разных неприятных дел, не желавших привлекать внимание полиции к своей персоне, или сведения о конкретных преступниках. Такие письма банк с Бейкер-стрит перенаправлял в Скотланд-ярд.

Неизвестные псевдонимы известных писателей (Фото)

В 1985 году в Британии была опубликована подборка самых странных писем к Шерлоку Холмсу. По ним видно, что Холмса, символ, казалось бы, прагматичного и рационального мышления, многие считали в том числе и экспертом по паранормальным делам. Можно посмеяться над этими людьми, но стоит вспомнить, что Конан Дойль, создатель Холмса, сам, казалось бы, большой радетель логики, науки и прогресса, увлекался спиритизмом и верил в фей. Возможно, попадись ему в руки письмо, в котором сообщалось, что вампиры носят в глазах солнцезащитные линзы, или о таинственном доме, неправильно отбрасывающем тень, и у нас был бы рассказ о Холмсе, выводящем на чистую воду злокозненное привидение.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Литература, Книга, Шерлок Холмс, Артур Конан Дойл.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с днем святого Валентина 2019 подруге
02 Сретение Господне 2019: поздравления в смс и открытках
03 Сретение Господне 2019: оригинальные открытки и поздравления в стихах
04 Сретение Господне 2019: поздравления в прозе и самые яркие открытки
05 Сретение Господне 2019: история праздника, традиции
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко поздравляет украинцев со Сретением Господним
Порошенко поздравляет украинцев со Сретением Господним
На выходных в Украину вернется весеннее тепло и солнце
На выходных в Украину вернется весеннее тепло и солнце
В Европе уже почти пол года падают продажи автомобилей
Продажи авто в Европе падают уже почти пол года
Рецепт дня: блинный торт &quot;Пломбир в шоколаде&quot;
Рецепт дня: блинный торт "Пломбир в шоколаде"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь