Реальная жизнь вымышленного Шерлока Холмса

Новости культуры: Когда Конан Дойль создавал своего знаменитого персонажа, он и подумать не мог, что тот заживёт буквально своей отдельной жизнью.

И речь не об экранизациях, в которых образ знаменитого сыщика переосмысляли много раз. Речь именно о том, что творилось ещё при жизни Дойля.

Дойль понял, что утратил обычную писательскую власть над жизнью своего персонажа, в тот момент, когда Холмса не удалось убить - что, казалось бы, способен сделать любой создатель со своим литературным творением. Вопреки воле Дойля сыщик выжил и продолжил распутывать сложнейшие дела - такова была воля лично королевы Виктории, против которой пойти писатель не осмелился.

Жизнь и смерть Холмса не принадлежали его создателю

Но ещё раньше почтальоны Лондона принялись сходить с ума, разыскивая дом на Бейкер-стрит, где должен был проживать мистер Холмс. Туда приходило множество писем - но на Бейкер-стрит просто не было дома с номером, который был указан на конвертах. Письма приносили кому угодно: лично Дойлю, в Скотланд-Ярд, медику Джозефу Беллу, про которого кто-то написал, что он "и есть Холмс", то есть - прототип сыщика, и просто в случайные дома на Бейкер-стрит с похожим номером.

Самое первое известное письмо пришло от американского табачного торговца: его очень заинтересовала монография мистера Холмса о ста сорока видах табачного пепла и он спрашивал, в каком издании её искать. Так Конан Дойль узнал, что Холмс живёт своей параллельной жизнью, без шуток делая научную карьеру. Естественно, монографии не существовало, упоминание о ней вложил в уста своему герою сам Дойль в одном из рассказов, но если реальные люди, из плоти и крови, уверены, что некая книга или статья существует, и ссылаются на неё, то, получается, она, некоторым образом… существует.

По сюжету, Холмс занимался самостоятельными научными изысканиями прикладного характера

Дальнейшие письма чаще всего содержали просьбы помочь с тем или иным преступлением, поймать убийцу, вернуть украденное, наказать обидчика. Хотя действие книг происходит в конце девятнадцатого века, многие безо всяких сомнений писали Холмсу и в тридцатых, и в шестидесятых годах двадцатого века. К тому времени Бейкер-стрит уже достроили, и адрес (если выкинуть из него букву после номера дома) принадлежал банку. В банк они и приходили, так что в конце сороковых там даже учредили должность секретаря по письмам Холмсу. Письма приходили и в восьмидесятые годы!

Но Холмс существовал не только как адресат тысяч посланий. После смерти автора он продолжал свои приключения - теперь на страницах дешёвых книжонок, которые продавались уличными торговцами - и, надо сказать, сильно изменился в привычках, полюбив боксировать не от случая к случаю, а налево и направо, просто в качестве решения любой вставшей перед ним проблемы. Так видели Холмса многочисленные плагиаторы, наживавшиеся на образе, созданным Дойлем. Небогатым лондонцам нравилось.

Дойль наградил Холмса отличными боксёрскими навыками, но не заставлял его драться направо и налево. Основным оружием Холмса был его ум

Кроме того, по легенде, некий британец ещё в двадцатых годах проехался по небольшим городкам США, выдавая себя за Шерлока Холмса и очень успешно проводя лекции по раскрытию преступлений и особенно по артистическому переодеванию в разных персонажей. Вероятно, этот "Холмс" и был актёром, поскольку в части своего шоу, посвящённого преступлениям, он просто пересказывал сюжеты из книг Дойля, ничего не добавляя от себя. Саму же идею лекций он мог взять у реального французского сыщика Видока, который приезжал в Британию, чтобы немного поживиться на популярной демонстрации техники "полицейского переодевания".

Кроме того, когда прошла мода на Наполеонов, в психиатрических клиниках, помимо актуальных деятелей политики, появились и Холмсы. Многие из них даже не говорили по-английски и жили очень далеко от Британии.

Не одна психиатрическая клиника в двадцатом веке могла похвастаться личным Шерлоком Холмсом

Другая легенда гласит, что часть писем на имя Шерлока Холмса действительно способствовала раскрытию преступлений. В них содержались свидетельства очевидцев разных неприятных дел, не желавших привлекать внимание полиции к своей персоне, или сведения о конкретных преступниках. Такие письма банк с Бейкер-стрит перенаправлял в Скотланд-ярд.

В 1985 году в Британии была опубликована подборка самых странных писем к Шерлоку Холмсу. По ним видно, что Холмса, символ, казалось бы, прагматичного и рационального мышления, многие считали в том числе и экспертом по паранормальным делам. Можно посмеяться над этими людьми, но стоит вспомнить, что Конан Дойль, создатель Холмса, сам, казалось бы, большой радетель логики, науки и прогресса, увлекался спиритизмом и верил в фей. Возможно, попадись ему в руки письмо, в котором сообщалось, что вампиры носят в глазах солнцезащитные линзы, или о таинственном доме, неправильно отбрасывающем тень, и у нас был бы рассказ о Холмсе, выводящем на чистую воду злокозненное привидение.