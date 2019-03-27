Современная литература для детей, которые не переносят классические произведения (Фото)

Каждое новое поколение родителей сетует на то, что их отпрыски мало читают. Одна из причин кроется в выборе литературы. Мамы, папы, бабушки и дедушки заставляют ребят читать либо книги, которыми увлекались сами, либо классические произведения. Вот только трагедии жизни Анны Каренины в 14 лет не понять. Современные дети хотят читать о современных героях, которые тоже играют в компьютерные игры и обожают пиццу. Мы расскажем вам о 10 книгах для подрастающего поколения.