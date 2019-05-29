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Книга Гарта Стайна "Искусство бега под дождем"

Книга Гарта Стайна "Искусство бега под дождем"
19:34 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости культуры: Новоя книга "Искусство бега под дождем" - роман, по которому вскоре выйдет кинокартина, снятая Саймоном Кертисом под названием "Глазами собаки".

Однажды Энцо, умный и добрый пес, услышал в телепрограмме, что после смерти собака может переродиться в человека. С тех пор жизнь его обрела цель.

"Вот почему я стану хорошим человеком, - думает пес, - Потому что умею слушать. Я никогда никого не прерываю, не увожу разговор в сторону. Если вы обратите внимание на людей, то заметите, что они постоянно меняют линию беседы… Люди, я умоляю вас: учитесь слушать! Представьте себя собакой вроде меня, слушайте других людей и давайте им возможность выговориться".

 Вот такие мудрые и простые мысли. И когда для Дэнни, его хозяина, автогонщика и классного автомеханика, наступают трудные дни, пес решает: он должен помочь хозяину - пусть даже для этого ему придется совершить то, что собаке, казалось бы, не под силу…

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Напомним, что этой осенью выйдет новый фильм о собаке по кличке Энцо и ее невероятной любви к гонкам. Кинокартина с оригинальным названием Art of Racing in the Rain выйдет в украинский прокат 27 сентября 2019 года под названием "Глазами собаки".

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