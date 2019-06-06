Управление деньгами и экономика: познавательная литература для продвинутых людей

Новости культуры: Материальные ценности и духовная жизнь в книгах этого обзора неожиданным образом встречаются, перекрещиваются и дополняют друг друга.

Коллекционирование приобщает нас к сокровищнице мировой культуры, а новейшие методы оценки и планирования помогают войти в этот самый мир с достойным наследием и сохранить его для будущих поколений.

Евгений Сиваченко. Сталь и золото

Это уникальное издание знакомит читателей с произведениями восточных мастеров-оружейников из семейной коллекции Александра Фельдмана. В каталоге представлены 282 выбранных предмета вооружения, отличающиеся своими высокими художественно-эстетическими качествами, а также необычным форматом или декоративными особенностями. Географический диапазон данных предметов охватывает большую часть Западной, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии, а также некоторые районы Северо-Западной и Северо-Восточной Африки. Географические рамки простираются с конца XVI до середины ХХ века. Особенно широко представлены различные виды клинкового оружия - сабли, мечи, кинжалы и ножи.

Ко всем экспонатам приводятся качественные сопроводительные статьи, а все предметы сопровождаются комментариями и дополнительными сведениями о каждом предмете. Цель издания, как и создания подобной коллекции, благородна и важна для сегодняшнего диалога культур, когда достижения искусства других народов мира не менее значимые для культурного, интеллектуального и духовного развития украинского общества, чем памятники национальной художественной культуры. При этом приходит понимание того, что частное коллекционирование имеет большой потенциал не только для сохранения, изучения и популяризации национального культурного наследия, но и для привлечения общества к сокровищнице мировой культуры.

Майк Кон. Оценка и планирование в Agile

Оценка и планирование критически важны для успеха любого проекта. Однако процесс планирования сложен, и наши планы часто оказываются далеки от реальности. На помощь приходит agile-подход. Благодаря agile вы научитесь создавать реалистичные планы, которые сможете корректировать по ходу работы, при этом выполняя проекты в срок и в рамках бюджета. Майк Кон, гуру в области agile, дает инструменты, необходимые для оценки, планирования и управления agile-проектами любого масштаба.

В книге нет теоретических рассуждений, в ней множество конкретных примеров, методов, графиков, рецептов, а главное - аргументированных рекомендаций. "Эту книгу можно было бы назвать "Оценка и планирование Аgile-проектов". Вместо этого она получила название "Оценка и планирование в Agile". Разница может показаться слишком тонкой, но это не так. Последний заголовок дает понять, что процессы оценки и планирования должны быть предельно гибкими". Таким образом, планирование - одна из наиболее важных активностей на любом проекте. Agile-методологии предлагают совершенно новый подход, благодаря которому планирование приобретает большую ценность, повышается его точность, а значит, и предсказуемость проекта.

Владимир Дмитренко, Михаил Видейко. История денег

Как справедливо отмечает предисловие к этой книге, деньги - одно из величайших изобретений человечества, чье появление способствовало развитию обмена и торговли. Трудно представить без них нормальное функционирование мировой экономики. Именно в деньгах мы получаем зарплаты, гонорары, дивиденды. В денежном измерении планируются и семейные бюджеты, и бюджеты фирм, и бюджеты стран. Когда же и при каких обстоятельствах появилось это удивительное и в то же время фундаментальное изобретение человечества? Каким образом оно было усовершенствовано, что может ждать деньги в будущем? Как и когда появились, а также какие деньги находились в прошлые времена в обращении на территории Украины?

Об этом и других вещах - рассказ на страницах данной книги, который начинается обычно с давних времен. "Многочисленные археологические находки позволяют с полной уверенностью утверждать, что в древние времена именно кремень и обсидиан использовались как своеобразная "твердая валюта", которую можно было выменять на другие полезные вещи - шкуры животных, морские раковины, пряности, соль и прочее. В качестве "денег" иногда использовались и некоторые другие виды камня. Так, на острове Новая Гвинея и соседних островах в течение долгого времени использовали в качестве денег огромные каменные диски с отверстием в центре".

Ричард Флорида. Кризис урбанизма. Почему города делают нас несчастными

Эта книга о том, как современные города колонизировали состоятельные и успешные люди, оставив далеко позади жителей сел и городков. Хабы, коворкинги и хайтек-инновации поглотили парки, магазины и кофейни. Развитие городов и городских районов привело к безудержному росту арендных плат и концентрации богатства.

В этой книге экономист и социолог Ричард Флорида рассматривает кризис, который вызвал нынешний тип урбанизации. "Сегодня, как никогда раньше, - пишет он, - благодаря силам кластеризации наиболее важные и наиболее инновационные отрасли промышленности и самые талантливые, самые амбициозные, самые богатые люди концентрируются в ведущих суперзвездных городах с интеллектуальными и технологическими хабами. Эта небольшая элитарная группа побеждает в погоне, тогда как большинство городов, если не все, бьются, замирают".

Алекса Клей, Кира Майя Филлипс. Экономика мятежников

Оба автора этой книги - ведущий эксперт по субкультурам и инновациям на маргинесе и специалист по социальным инновациям - продолжают развенчивать мифы Кремниевой долины. Оказывается, не все грандиозные идеи и предпринимательские изобретения родом из этой колонии интеллектуалов. Они приходят также с многолюдных улиц Шэньчжэня, из затопленных прибрежных городов Таиланда и даже из тюрм Сомали.

Эта книга - об уникальных людях, которые движут миром, однако остаются никому не известными. Это новаторы-мятежники: пираты, компьютерные хакеры, пранкстеры и бывшие лидеры уличных банд. В отличие от стандартных предпринимателей они демонстрируют превосходную изобретательность, применяют первопроходные оригинальные методы и воплощают необычные, но продуктивные практики. Как же работают эти неизвестные мечтатели? Откуда черпают свои идеи и каким образом их реализуют? И как, в конце концов, мы можем использовать их опыт и знания для развития современной экономики?