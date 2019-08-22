ТОП-5 книг, которые в будущем могут стать признанной классикой во всем мире

1 Лина Костенко. Лина. Триста поэзий Без сомнения, самая знаменитая из патриотических поэтесс современности Лина Костенко как нельзя лучше подходит для цитирования. Впрочем, цитируют ли ее сегодня? "Де ж мого слова хоч би хоч луна?" – спрашивает автор "300 поэзий", и вспоминается при этом один только Тарас Шевченко: "Нас тут триста, як скло, товариства лягло"". Пусть там как, но в сборник "павших" в ней стихов, "самого полного избранного поэтессы за время Независимости" любимой украинской поэтессы конца второго - начала третьего тысячелетия, вошли самые известные ее произведения из разных периодов творчества – от ранней поэзии до сегодня, а также отрывки из романов и поэм. "Поет не буде ширмою для вбивць…", "Берестечко", "Маруся Чурай" – тогдашнюю Лину Костенко воспринимали как ум, честь и совесть нашей эпохи. Зато сегодня в гипертрофированном уважении к шестидесятникам слышится что-то иррациональное. "Мне кажется, что эта книга должна быть в каждой семье", – фантазирует издатель "300 стихов", и вряд ли по каким-то идеологическим причинам, ведь вера в национал-большевизм тогдашних украинских интеллектуалов в нынешнее прагматичное время не выдерживает никакой критики. Скорее всего, срабатывает магия имен и названий, которыми обычно оперируют патриоты-издатели, вспоминая ревизию морально-этических ценностей, которая произошла в далеких 1960-х годах. Возможно, в контексте будущих наград изменит свое мнение насчет украинского мира и нобелевский комитет, если включит ностальгию в перечень своих "отборочных" добродетелей.

2 Иван Драч. Подсолнух. Поэзии В своих поэтических симфониях и поэмах, где обычно воспевались роль прогрессивного человечества, гражданский долг и высокие эстетико-гуманистические принципы воспитания, Иван Драч всегда выглядел эдаким несокрушимым Прометеем. Поэт и патриот, человек и депутат, до недавнего времени он входил в первый, еще беззубо-либеральный "писательский" состав Верховной Рады. Что же касается творчества, то в недалеком прошлом он писал о народной истории ("Сабля Богдана Хмельницкого"), руководил мировыми политическими процессами ("Звезда и смерть Пабло Неруды"), оставаясь поэтом и гражданином. Формально "бунтарская" поэтика его дебютного "Подсолнуха" (1962), "Протуберанцев сердца" (1965) и "Баллад будней" (1967) лишь подражала запрещенным в ту пору символистам с футуристами. Иногда ее хватало только на одиозные названия типа "Баллады ДНК – дезоксирибонуклеиновой кислоты" или "Шуточной баллады о теории относительности".

3 Тарас Мельничук. Моя лепка оленя У этого издания почти детективная история. В свое время таинственным дилером был предложен на продажу архив поэта, который удалось выкупить за немалые на то время деньги. Оказалось, что он содержит неизвестные произведения метра прикарпатской поэтической школы, из которых и сложился корпус текстов этого сборника. Рядом со стихами помещена авторская рукопись, которую пришлось долгое время расшифровывать. Зато теперь у нас есть драгоценное наследие поэта, которого называют Князем Росы, одного из самых оригинальных, самых гениальных и трагических украинских мастеров второй половины ХХ века. "На обложке – фото шляпы Тараса Мельничука, - пишет составитель сборника Мирослав Лаюк. - Думаю, под шляпой – маленький олень вместо слона Антуана де Сент-Экзюпери. Надеюсь, олень, которого мы слепили, прыгнет вам прямо в сердце".

4 Юрий Андрухович. Любовники Юстиции Очередную свою книгу автор назвал "паранормальным" романом. На самом же деле это "восемь с половиной" замечательных рассказов. Именно они и составляют роман - со временем, памятью, детством-юностью и, безусловно, советской зрелостью. Более того, объединяет их пусть даже не сюжетно, но по крайней мере тематически общая черта, присущая всем героям рассказов. Это, во-первых, страсть к преступлениям, а во-вторых, тайная любовь. В данном случае, как видно из названия "романа", все зависит от богини правосудия. Кого же мы видим в этой галерее убийц и душегубов, населяющих необычный эпос уголовного мира, родом из судебных актов и уголовных хроник старого Львова? Представители его пестры и разнообразны. Это и герои городских легенд, и чернокнижники, и повстанцы - вымышленные, реальные, живые и мертвые души из коллекции тайных страстей. Разбойник Самойло Немирич, тайный агент Богдан Сташинский, средневековый монах Альберт Вироземский, террорист Мирослав Сичинский, бизнесмен Марио Понграц, причастный к расстрелу подпольщиков-националистов, и даже Фантомас из кинематографического детства автора. "Чтобы этот роман мне наконец написался, я должен был несколько раз становиться другим человеком. Я не придумывал этих историй: они сами меня находили, а я лишь дополнял их достоверными деталями. Хотелось создать густо-насыщенный и в то же время абсолютно увлекательный текст, от которого читателю очень нелегко оторваться. Судя по реакции первых читателей, это в значительной степени удалось", - рассказывает автор.