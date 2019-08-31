Список интересной литературы, которую советует прочесть сам Билл Гейтс

1 Элли Брош "Гипербола с половиной" ("Hyperbole and a Half") "Гипербола с половиной" - это книга Элли Брош, автора популярного интернет-комикса, который и лег в основу этого произведения. Книга включает в себя поучительные рассказы из ранней жизни писательницы, с забавными иллюстрациями, которые Брош делает в стандартной компьютерной программе Paint. Почему Гейтс рекомендует: "Вы прочитаете эту книгу за три часа, не больше. Но вы будете желать, чтобы чтение продолжалось дольше, потому что это забавная и чертовски умная вещ. Должно быть, я перебивал Мелинду (прим. автора: супруга Гейтса) десяток раз, чтобы прочитать ей отрывки, которые заставили меня громко смеяться".

2 Ричард Докинз "Магия реальности" ("The Magic of Reality") Это удивительный научный труд английского биолога Ричарда Докинза, написанный в стиле самого захватывающего детективного романа, который заставляет каждого человека ощущать себя ученым и докопаться до истины загадки. Почему Гейтс рекомендует: "Это привлекательное, хорошо иллюстрированное научно-методическое пособие предлагает убедительные ответы на серьезные вопросы, вроде "как формировалась Вселенная?" и "что вызывает землетрясения?". Книга также призывает читателей всех возрастов подходить к загадкам со всей строгостью и любопытством".

3 Рендел Манро "А что если?" ("What If?") В книге "А что если?" автор знаменитого комикса о числе пи, Дарте Вейдере и курсоре зависшего лептопа, занимается тем, что отвечает на все безумные вопросы читателей в сферах от физики до химии и биологии. И делает он это очень смешно, несмотря на то, что знания, лежащие в основе ответов, очень точные. Почему Гейтс рекомендует: "Это занимательное чтиво, кроме того вы также немного узнаете о таких вещах, как баллистика, ДНК, океаны, атмосфера и молния".

4 Юла Блисс "О иммунитете: вакцинация" ("On Immunity") Книга "О иммунитете: вакцинация" детально анализирует дезинформацию, которая вызывает страх некоторых родителей перед прививками. На протяжении 2014 года этот бестселлер не покидал рейтинг ТОП-10 издательства New York Times. Почему Гейтс рекомендует: "Когда я наткнулся на эту книгу в интернете, я подумал, что будет полезно ее прочесть. Я понятия не имел, насколько приятно это будет. Блисс, эссеист и преподаватель университета, рассматривает то, что лежит позади людских страхов о вакцинации своих детей. Как и многие из нас, она приходит к выводу, что вакцины безопасны, эффективны и почти чудодейственные средства для защиты детей от ненужных страданий".

5 Даррел Хафф "Вся правда о неправде" ("How to Lie With Statistics") Эта книга, впервые опубликованная в 1954 году, наглядно демонстрирует, какая истина может на самом деле скрываться за правдоподобными, на первый взгляд, фактами и статистиками. Книга настолько впечатлила Гейтса, что он рекомендовал ее всем во время своего посещения TED-конференции. Почему Гейтс рекомендует: "Первая глава показывает вам, как визуальные эффекты могут быть использованы, чтобы преувеличивать тенденции и выдавать искаженные сравнения. Это своевременное напоминание, учитывая то, как часто инфографика появляется на вашем Facebook канале в эти дни".