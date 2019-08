Список интересной литературы, которую советует прочесть сам Билл Гейтс

Элли Брош "Гипербола с половиной" ("Hyperbole and a Half")

Ричард Докинз "Магия реальности" ("The Magic of Reality")

Рендел Манро "А что если?" ("What If?")

Книга "О иммунитете: вакцинация" детально анализирует дезинформацию, которая вызывает страх некоторых родителей перед прививками. На протяжении 2014 года этот бестселлер не покидал рейтинг ТОП-10 издательства New York Times. Почему Гейтс рекомендует: "Когда я наткнулся на эту книгу в интернете, я подумал, что будет полезно ее прочесть. Я понятия не имел, насколько приятно это будет. Блисс, эссеист и преподаватель университета, рассматривает то, что лежит позади людских страхов о вакцинации своих детей. Как и многие из нас, она приходит к выводу, что вакцины безопасны, эффективны и почти чудодейственные средства для защиты детей от ненужных страданий".

Юла Блисс "О иммунитете: вакцинация" ("On Immunity")

Даррел Хафф "Вся правда о неправде" ("How to Lie With Statistics")

Эта книга, впервые опубликованная в 1954 году, наглядно демонстрирует, какая истина может на самом деле скрываться за правдоподобными, на первый взгляд, фактами и статистиками. Книга настолько впечатлила Гейтса, что он рекомендовал ее всем во время своего посещения TED-конференции. Почему Гейтс рекомендует: "Первая глава показывает вам, как визуальные эффекты могут быть использованы, чтобы преувеличивать тенденции и выдавать искаженные сравнения. Это своевременное напоминание, учитывая то, как часто инфографика появляется на вашем Facebook канале в эти дни".