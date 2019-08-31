Скачать
Суббота, 31.08.2019
Данилюк о подписании газового соглашения с Польшей и США: Исторический день
Данилюк о подписании газового соглашения с Польшей и США: Исторический день
Зеленский не сможет встретиться с представителями диаспоры в Польше
Зеленский не сможет встретиться с представителями диаспоры в Польше
Ярмоленко забил гол за Вест Хэм (Видео)
Ярмоленко забил гол за Вест Хэм (Видео)
Тройная камера на 48 Мп и Infinity-U AMOLED-экран: характеристика Samsung Galaxy A90 5G (Фото)
Тройная камера на 48 Мп и Infinity-U AMOLED-экран: характеристика Samsung Galaxy A90 5G (Фото)

Список интересной литературы, которую советует прочесть сам Билл Гейтс

Смотрите фото (7)
Список интересной литературы, которую советует прочесть сам Билл Гейтс
19:19 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: Twitter

Новости культуры:Оглядываясь назад, Гейтс благодарит именно книги за большую часть своего предпринимательского успеха.

  • 1

    Элли Брош "Гипербола с половиной" ("Hyperbole and a Half")

    "Гипербола с половиной" - это книга Элли Брош, автора популярного интернет-комикса, который и лег в основу этого произведения. Книга включает в себя поучительные рассказы из ранней жизни писательницы, с забавными иллюстрациями, которые Брош делает в стандартной компьютерной программе Paint. Почему Гейтс рекомендует: "Вы прочитаете эту книгу за три часа, не больше. Но вы будете желать, чтобы чтение продолжалось дольше, потому что это забавная и чертовски умная вещ. Должно быть, я перебивал Мелинду (прим. автора: супруга Гейтса) десяток раз, чтобы прочитать ей отрывки, которые заставили меня громко смеяться".

  • 2

    Ричард Докинз "Магия реальности" ("The Magic of Reality")

    Это удивительный научный труд английского биолога Ричарда Докинза, написанный в стиле самого захватывающего детективного романа, который заставляет каждого человека ощущать себя ученым и докопаться до истины загадки. Почему Гейтс рекомендует: "Это привлекательное, хорошо иллюстрированное научно-методическое пособие предлагает убедительные ответы на серьезные вопросы, вроде "как формировалась Вселенная?" и "что вызывает землетрясения?". Книга также призывает читателей всех возрастов подходить к загадкам со всей строгостью и любопытством".

  • 3

    Рендел Манро "А что если?" ("What If?")

    В книге "А что если?" автор знаменитого комикса о числе пи, Дарте Вейдере и курсоре зависшего лептопа, занимается тем, что отвечает на все безумные вопросы читателей в сферах от физики до химии и биологии. И делает он это очень смешно, несмотря на то, что знания, лежащие в основе ответов, очень точные. Почему Гейтс рекомендует: "Это занимательное чтиво, кроме того вы также немного узнаете о таких вещах, как баллистика, ДНК, океаны, атмосфера и молния".

  • 4

    Юла Блисс "О иммунитете: вакцинация" ("On Immunity")

    Книга "О иммунитете: вакцинация" детально анализирует дезинформацию, которая вызывает страх некоторых родителей перед прививками. На протяжении 2014 года этот бестселлер не покидал рейтинг ТОП-10 издательства New York Times. Почему Гейтс рекомендует: "Когда я наткнулся на эту книгу в интернете, я подумал, что будет полезно ее прочесть. Я понятия не имел, насколько приятно это будет. Блисс, эссеист и преподаватель университета, рассматривает то, что лежит позади людских страхов о вакцинации своих детей. Как и многие из нас, она приходит к выводу, что вакцины безопасны, эффективны и почти чудодейственные средства для защиты детей от ненужных страданий".

  • 5

    Даррел Хафф "Вся правда о неправде" ("How to Lie With Statistics")

    Эта книга, впервые опубликованная в 1954 году, наглядно демонстрирует, какая истина может на самом деле скрываться за правдоподобными, на первый взгляд, фактами и статистиками. Книга настолько впечатлила Гейтса, что он рекомендовал ее всем во время своего посещения TED-конференции. Почему Гейтс рекомендует: "Первая глава показывает вам, как визуальные эффекты могут быть использованы, чтобы преувеличивать тенденции и выдавать искаженные сравнения. Это своевременное напоминание, учитывая то, как часто инфографика появляется на вашем Facebook канале в эти дни".

  • 6

    Вацлав Смил "Стоит ли нам употреблять мясо?" ("Should We Eat Meat?")

    "Мясоеды не любят меня, ведь я призываю к умеренности, а вегетарианцы презирают за то, что я не вижу ничего плохого в употреблении мяса. Но мясу мы обязаны своей эволюцией! Мясо сделало нас такими". Билл Гейтс сам неоднократно писал о достоинствах вегетарианства, утверждая, что более высокая продуктивность сельского хозяйства и развитие заменителей мяса сможет помочь миру удовлетворить свою потребность в мясных продуктах. Почему Гейтс рекомендует: "Чем богаче становится человечество, тем больше мяса оно ест. И чем больше оно ест мяса, тем стремительней возрастает угроза для планеты. Как нам разорвать этот замкнутый круг? Вацлав Смил смотрит ясным взглядом на все проблемы: от роли мяса в эволюции человека до сложных вопросов о жестоком обращении с животными".

Для настоящих мужчин: ТОП-9 книг, которые перевернут вашу реальность

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Литература, Билл Гейтс, Книжные новинки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Весомые причины чаще есть помидоры
02 Гриневич передала новому министру образования и науки "переходные книги"
03 Сегодня пятая годовщина трагедии в Азовском море - ГСПУ (Видео)
04 Маникюр 2019: магия кофейных оттенков на ноготках
05 Луценко в последний рабочий день забрал у Горбатюка 20 дел
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дуда поддержал территориальную целостность Украины
Дуда поддержал территориальную целостность Украины
Польша намерена &quot;выставить счет&quot; Германии за Вторую мировую
Польша намерена "выставить счет" ФРГ за Вторую мировую
Протесты в Москве: сегодня без задержаний
Протесты в Москве: сегодня без задержаний
Не одни мы грешны: древние цивилизации также вредили природе
Не одни мы грешны: древние цивилизации также вредили природе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь