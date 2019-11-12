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"Лучшая книга Украины - 2019": определены победители

"Лучшая книга Украины - 2019": определены победители
22:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости культуры:Определили победителей конкурса "Лучшая книга Украины".

Жюри Всеукраинского конкурса "Лучшая книга Украины" определило победителей 2019 - Гран-при конкурса получило иллюстрированное издание произведений Тараса Шевченко "Кобзарь" выпущенное ООО "Эмма".

Об этом сообщает Госкомтелерадио.

"Гран-при конкурса присуждено ООО "Эмма" за полное издание стихов и поэтических драматических произведений Тараса Шевченко "Кобзарь", в оформлении которого использованы рисунки выдающегося украинского художника Амвросия Ждахи", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в номинации "Моя страна" победу одержала книга С.Андрющенко и С.Железняк "Обычаи нашего рода. Традиции украинской кухни "(издатель - ООО "Видавництво Генеза"), в номинации "Жизнь знаменитых" - исследование литературоведа Владимира Панченко "Повесть о Николае Зерове" (издательство "Дух и Літера").

Кроме этого, лучшими книгами в разных номинациях стали роман Леонида Мосендза "Последний пророк" (ГП ДСВ "Лыбидь"), книга Алекса Хавра в переводе Ольги Кожушко "А потом пришел Цезарь" (издательство "Фабула") и "Искусство войны в иллюстрациях" Джессики Гейги в переводе Марии Козыренко (издательство "Фабула"), сборник Натальи Мазур "Забавлянки. Стихотворные игры для общения с ребенком, пробуждение, кормление, купание, массаж ", книга С. Курилова "Сам в океане"(ООО "Час Майстрів"), а также сборник избранных произведений одного из важнейших украинских поэтов XX-XXI веков Тараса Федюка "Цеглина"(ООО "Издательство "Учебная книга - Богдан").

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Бестселлером года признана книга воспоминаний выдающегося государственного деятеля Украины Владимира Горбулина "Мой путь в зазеркалье. Не только путевые заметки", которая вышла в ООО "Брайт Букс".

Отмечается, что в этом году для участия в конкурсе в 10 номинациях поступило 52 работы от 17 издателей.

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Всеукраинский конкурс "Лучшая книга Украины" проводится с целью содействия развитию отечественного книгоиздания, усовершенствования традиций отечественного книгоиздательского дела, повышения роли книги в обществе, популяризации современных технологий ее художественного оформления и полиграфического исполнения.

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Литература, Конкурс, Госкомтелерадио, Кобзарь, Лучшая книга Украины.
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