Созерцание искусства: ТОП-5 книг, которые помогут вам разобраться в культурных произведениях

Джордж Бейкер. Расширенное поле фотографии

Это третья книга серии Small Run Books, представляющая три текста американского искусствоведа Джорджа Бейкера, посвященных современной теории и истории фотографии. В них автор рассматривает состояния фотографического медиума — подвижную и неподвижную картинки, анализирует период "новой вещи" на примере творчества ее главного представителя — Августа Зандера, ставит вопрос о судьбе фотографии и киноискусства в современном культурном производстве, автономии фотографии и ее новых форм. Джордж Бейкер — историк искусства, арт-критик, профессор Калифорнийского университета (UCLA). Получил образование в Йеле, а после — докторскую степень в Колумбийском университете, где его наставниками были Розалинд Краусс и Бенджамин Бухло. С 1990 года Бейкер регулярно пишет для журнала Artforum, является одним из редакторов журнала October и издательства October Books. Автор книги "Произведение, пойманное за хвост. Франсис Пикабиа и Дада в Париже" (The Artwork Caught by the Tail. Francis Picabia and Dada in Paris, 2007).