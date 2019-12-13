Созерцание искусства: ТОП-5 книг, которые помогут вам разобраться в культурных произведениях

1 С одной стороны, акт созерцания искусства не требует объяснений. И именно в этом заключается идея музея: вы смотрите, вам нравится – какие могут быть вопросы? Впрочем, на самом деле этого недостаточно для отнесения того или иного произведения в ранг "художественного", ведь надо уметь не только смотреть, но и видеть. Джефри Бетчен. Огонь желания: зарождение фотографии В монографии австралийского теоретика и историка фотографии, который возглавляет кафедру истории искусства в Оксфордском университете, одновременно о модернистских, и постмодернистских представлениях о фотографии. Однако автор не пытается примирить два этих оппозиционных теоретических лагеря: вместо исследовать онтологию или власть Бетчен, предлагает посмотреть на процесс возникновения фотографии, анализ которого доказывает, что фотография не является одномоментным технологическим изобретением или художественным средством, созданным одним автором. Она скорее возникает из множественных источников в определенном временном промежутке конца XVIII – начала XIX столетия, таким образом представляя настойчивое желание модерного видения (в его физиологическом и метафорическом смысле). Автор опирается на концепции Мишеля Фуко и Жака Деррида и рассуждает о фотографии как инструменте формирования и отражения современного видения.

2 Джордж Бейкер. Расширенное поле фотографии Это третья книга серии Small Run Books, представляющая три текста американского искусствоведа Джорджа Бейкера, посвященных современной теории и истории фотографии. В них автор рассматривает состояния фотографического медиума — подвижную и неподвижную картинки, анализирует период "новой вещи" на примере творчества ее главного представителя — Августа Зандера, ставит вопрос о судьбе фотографии и киноискусства в современном культурном производстве, автономии фотографии и ее новых форм. Джордж Бейкер — историк искусства, арт-критик, профессор Калифорнийского университета (UCLA). Получил образование в Йеле, а после — докторскую степень в Колумбийском университете, где его наставниками были Розалинд Краусс и Бенджамин Бухло. С 1990 года Бейкер регулярно пишет для журнала Artforum, является одним из редакторов журнала October и издательства October Books. Автор книги "Произведение, пойманное за хвост. Франсис Пикабиа и Дада в Париже" (The Artwork Caught by the Tail. Francis Picabia and Dada in Paris, 2007).

3 Роман Клочко. Дом для прошлого. О музее, истории и искусстве В этой книге автор приглашает читателя за кулисы разнообразных музеев и рассказывает, как они работают. Какая находка помогла расшифровать древнеегипетские надписи? Как всемирно известная "Мона Лиза" оказалась… в королевской бане? Что означают сцены, изображенные на легендарной Скифской пекторали? Как вообще появились первые музеи, какая вещь может стать экспонатом и как происходит реставрация? На все эти вопросы можно найти ответы в этой книге, а также узнать, что такое музей (нет, не "кладбище искусства"!) и какие они вообще бывают: литературные, технические или в виде целых музейных городков (или "пирожных"?).

4 Светлана Привалова. Галерея чувств Этот сборник - гармоничное сочетание поэзии, прозы и живописи. Благодаря такой композиции знакомые строки из стихов дополняются картинами, что придает им полифоничности. В этой книге использованы работы Андрея Задорина — талантливого белорусского художника. Его картины находятся в Третьяковской галерее, Минском музее современных искусств, Музее Виктории и Альберта и даже Британском музее, а также в многочисленных частных коллекций. В живописи автор жаждет понять себя и окружающий мир. Такой подход раскрывает душу и делает его настоящим художником. Для сборника были отобраны произведения Ивана Франко, Сергея Есенина, Михаила Коцюбинского, Сергея Жадана, Василия Стуса, Марины Цветаевой и других поэтов. В нем нет четко определенной хронологии или стиля, потому что главная тема, пронизывающая всю книгу, — это чувства. Листая ее страницы и читая тексты, вы будто знакомитесь с палитрой эмоций, которые мастерски воплотили поэты и художник.