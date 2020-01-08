С любовью, Роулинг: какие книги рекомендует создательница Гарри Поттера

1 Писательница смогла пережить множество испытаний и из бедной безработной превратилась в одного из самых известных и богатых авторов современности. У самой создательницы волшебного мира есть свой список любимых книг, которые она с удовольствием перечитывает и рекомендует своим поклонникам. "Эмма", Джейн Остин Этот автор, бесспорно, занимает первое место в списке литературных предпочтений Джоан Роулинг. Писательница искренне считает, что с Джейн Остин не может сравниться вообще никто. Роман "Эмма" является самым любимым произведением создательницы Поттерианы. Его она перечитывала не один и не два раза, а не менее двух десятков, в чём сама призналась, принимая участие в шоу Опры Уинфри.

2 "Чистое и порочное", Сидони-Габриель Колетт Французская писательница была увенчана славой при жизни и осталась почитаемой после своего ухода в 1954 году. Джоан Роулинг не только любит практически все книги Сидони Габриель Колет, она с удовольствием взяла бы их с собой на необитаемый остров. И на вопрос о том, с кем бы из писателей она хотела пообщаться лично, если бы это было возможно, Роулинг назвала именно Колетт.

3 "Маленькая белая лошадка в серебряном свете луны", Элизабет Гоудж Именно эту книгу Элизабет Гоудж полюбила Джоан Роулинг ещё в детстве. "Маленькая белая лошадка в серебряном свете луны" привлекала будущую писательницу глубоким смыслом, невероятной душевной чистотой и поисками мира и благополучия. Сказка написана для детей, однако каждому взрослому она придётся по душе и наполнит сердце светлыми чувствами, а разум – добрыми мыслями.

4 "Достопочтенные и бунтари", Джессика Митфорд Американская журналистка стала кумиром будущей писательницы, когда ей едва исполнилось 14 лет. Именно в то время она прочла книгу "Достопочтенные и бунтари". Произведение оказало на юную Джоан огромное влияние и сформировало взгляды писательницы, которым она не изменяет вот уже много лет. В честь Джессики Митфорд Джоан Роулинг даже назвала свою старшую дочь.

5 "Команда соперников", Дорис Кернс Гудвин В интервью одному из популярных изданий США Джоан Роулинг признавалась: биография Авраама Линкольна в изложении историка и обладательницы Пулитцеровской премии настолько хороша, что чувствуешь себя её частью, проживая целую жизнь вместе с героями. И отметила, что подобное ощущение даёт только настоящая литература.

6 "Женщина, которая входила в двери", Родди Дойл Этого автора Джоан Роулинг ставит рядом со своей любимой Джейн Остин. Писательница считает Родди Дойла лучшим писателем современности, называет настоящим гением и восхищается его талантом, искренне считая, что ни один мужчина не может раскрыть женский персонаж столь глубоко и полно, как это сделал автор "Женщины, которая входит в двери". Джоан Роулинг даже призналась в том, что эта книга о женщине, вынужденной жить рядом с деспотом, заняла очень важное место в её собственной жизни.

7 "Маленькие женщины", Луиза Мэй Олкотт Героини романа Мэй Олкотт, увидевшего свет более полутора столетий назад, давно и прочно заняли место в сердце Джоан Роулинг. Но только одна из четырёх сестёр стала любимой героиней создательницы Поттерианы: Джо Матч, которая тоже мечтала заняться литературным творчеством. При этом Джоан Роулинг сумело воплотить этот же образ уже в собственной интерпретации, наделив чертами Джо свою героиню - Гермиону Грейнджер.

8 "Макбет", Уильям Шекспир Джоан Роулинг является давней и страстной поклонницей творчества Уильяма Шекспира. Ей очень близок трагизм произведений английского драматурга, а при создании своих книг о Гарри Поттере писательница, несомненно, черпала вдохновение и в любимой пьесе "Макбет". Пристрастный читатель легко сможет провести параллель между мрачной атмосферой, колдовством и заговорами двух литературных произведений.

9 "Я захватываю замок", Доди Смит В романе Доди Смит "Я захватываю замок" Джоан Роулинг, в первую очередь, очаровала главная героиня. Она столь яркая и непосредственная, что волей-неволей читатель попадает под обаяние Кассандры Мортмейн, решившей вести дневник для работы над собственным литературным слогом. Не избежала этой участи и известная писательница.