Скачать
Среда, 08.01.2020
Крушение украинского самолета в Тегеране: все главное о катастрофе (Фото и видео)
Крушение украинского самолета в Тегеране: все главное о катастрофе (Фото и видео)
Украинским авиакомпаниям запретили летать в Иран
Украинским авиакомпаниям запретили летать в Иран
Самуэльссон пропустит этап Кубка мира в Поклюке
Самуэльссон пропустит этап Кубка мира в Поклюке
Собственная версия Голлума: "The Lord of the Rings: Gollum" выходит на PlayStation 5
"The Lord of the Rings: Gollum" выходит на PlayStation 5

С любовью, Роулинг: какие книги рекомендует создательница Гарри Поттера

Смотрите фото (11)
С любовью, Роулинг: какие книги рекомендует создательница Гарри Поттера
12:41 Сегодня Телеграф kulturologia.ru Фото: twitter.com

Новости культуры:Она стала знаменитой в тот же день, когда увидела свет первая книга из серии произведений Джоан Роулинг о Гарри Поттере.

  • 1

    Писательница смогла пережить множество испытаний и из бедной безработной превратилась в одного из самых известных и богатых авторов современности. У самой создательницы волшебного мира есть свой список любимых книг, которые она с удовольствием перечитывает и рекомендует своим поклонникам.

    "Эмма", Джейн Остин

    Этот автор, бесспорно, занимает первое место в списке литературных предпочтений Джоан Роулинг. Писательница искренне считает, что с Джейн Остин не может сравниться вообще никто. Роман "Эмма" является самым любимым произведением создательницы Поттерианы. Его она перечитывала не один и не два раза, а не менее двух десятков, в чём сама призналась, принимая участие в шоу Опры Уинфри.

  • 2

    "Чистое и порочное", Сидони-Габриель Колетт

    Французская писательница была увенчана славой при жизни и осталась почитаемой после своего ухода в 1954 году. Джоан Роулинг не только любит практически все книги Сидони Габриель Колет, она с удовольствием взяла бы их с собой на необитаемый остров. И на вопрос о том, с кем бы из писателей она хотела пообщаться лично, если бы это было возможно, Роулинг назвала именно Колетт.

  • 3

    "Маленькая белая лошадка в серебряном свете луны", Элизабет Гоудж

    Именно эту книгу Элизабет Гоудж полюбила Джоан Роулинг ещё в детстве. "Маленькая белая лошадка в серебряном свете луны" привлекала будущую писательницу глубоким смыслом, невероятной душевной чистотой и поисками мира и благополучия. Сказка написана для детей, однако каждому взрослому она придётся по душе и наполнит сердце светлыми чувствами, а разум – добрыми мыслями.

  • 4

    "Достопочтенные и бунтари", Джессика Митфорд

    Американская журналистка стала кумиром будущей писательницы, когда ей едва исполнилось 14 лет. Именно в то время она прочла книгу "Достопочтенные и бунтари". Произведение оказало на юную Джоан огромное влияние и сформировало взгляды писательницы, которым она не изменяет вот уже много лет. В честь Джессики Митфорд Джоан Роулинг даже назвала свою старшую дочь.

  • 5

    "Команда соперников", Дорис Кернс Гудвин

    В интервью одному из популярных изданий США Джоан Роулинг признавалась: биография Авраама Линкольна в изложении историка и обладательницы Пулитцеровской премии настолько хороша, что чувствуешь себя её частью, проживая целую жизнь вместе с героями. И отметила, что подобное ощущение даёт только настоящая литература.

  • 6

    "Женщина, которая входила в двери", Родди Дойл

    Этого автора Джоан Роулинг ставит рядом со своей любимой Джейн Остин. Писательница считает Родди Дойла лучшим писателем современности, называет настоящим гением и восхищается его талантом, искренне считая, что ни один мужчина не может раскрыть женский персонаж столь глубоко и полно, как это сделал автор "Женщины, которая входит в двери". Джоан Роулинг даже призналась в том, что эта книга о женщине, вынужденной жить рядом с деспотом, заняла очень важное место в её собственной жизни.

  • 7

    "Маленькие женщины", Луиза Мэй Олкотт

    Героини романа Мэй Олкотт, увидевшего свет более полутора столетий назад, давно и прочно заняли место в сердце Джоан Роулинг. Но только одна из четырёх сестёр стала любимой героиней создательницы Поттерианы: Джо Матч, которая тоже мечтала заняться литературным творчеством. При этом Джоан Роулинг сумело воплотить этот же образ уже в собственной интерпретации, наделив чертами Джо свою героиню - Гермиону Грейнджер.

  • 8

    "Макбет", Уильям Шекспир

    Джоан Роулинг является давней и страстной поклонницей творчества Уильяма Шекспира. Ей очень близок трагизм произведений английского драматурга, а при создании своих книг о Гарри Поттере писательница, несомненно, черпала вдохновение и в любимой пьесе "Макбет". Пристрастный читатель легко сможет провести параллель между мрачной атмосферой, колдовством и заговорами двух литературных произведений.

  • 9

    "Я захватываю замок", Доди Смит

    В романе Доди Смит "Я захватываю замок" Джоан Роулинг, в первую очередь, очаровала главная героиня. Она столь яркая и непосредственная, что волей-неволей читатель попадает под обаяние Кассандры Мортмейн, решившей вести дневник для работы над собственным литературным слогом. Не избежала этой участи и известная писательница.

  • 10

    "Лолита", Владимир Набоков

    Для Джоан Роулинг роман Владимира Набокова соизмерим по силе и яркости впечатлений с "Эммой" Джейн Остин. Далеко не каждая книга может заставить создательницу произведений о Гарри Поттере плакать. Тем более, когда весь роман знаешь практически наизусть и перечитываешь уже второй, третий или пятый раз. Кроме того, литературный талант Набокова превратил банальную и весьма противоречивую историю в книгу о настоящей, пусть и трагической любви. Именно о "Лолите" отзывается Джоан Роулинг исключительно в превосходной степени.

Что почитать: лучшие украинские книги 2019 года

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (11)

Все по теме:

Роулинг, Литература, Рекомендации.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пристайко: Договоренности с оборонными фирмами ФРГ срываются в последний момент
02 Названы натуральные продукты для прочистки артерий
03 2020 год - это год Bugatti: какую новинку собираются представить французы (Фото)
04 Продукты, которые провоцируют образование камней в почках
05 Крушение украинского самолета в Тегеране: все главное о катастрофе (Фото и видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Киевляне получат платежки с меньшими счетами на оплату за тепло
Киевлянам уменьшат сумму в январских платежках за тепло
Зеленский поручил проверить весь флот гражданской авиации
Зеленский поручил проверить весь флот гражданской авиации
Крушение самолета: МАУ обнародовали имена погибших членов экипажа
Крушение самолета в Иране: названы имена погибших украинцев
Крушение украинского самолета в Тегеране: реакция отечественных знаменитостей
Крушение украинского самолета в Тегеране: реакция отечественных знаменитостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь