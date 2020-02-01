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"Нет смысла": Пауло Коэльо уничтожил черновик книги, которую писал вместе с Коби Брайантом

"Нет смысла": Пауло Коэльо уничтожил черновик книги, которую писал вместе с Коби Брайантом
10:18 Сегодня Телеграф nv.ua

Новости культуры:Баскетболист был фанатом "Алхимика" Коэльо.

Писатель Пауло Коэльо объявил, что удалил черновик детской книги, которую он писал вместе с легендой НБА Коби Брайантом, который погиб в воскресенье в авиакатастрофе в Калифорнии.

"Ты был более чем великим игроком, дорогой Коби Брайант. Я многому научился, общаясь с тобой. Удалил черновик прямо сейчас, эта книга утратила свой смысл", - написал Коэльо в Twitter.

Автор Алхимика рассказал, что идея книги заключалась в том, чтобы вдохновить детей из неблагополучных семей на преодоление невзгод с помощью спорта.

"Я удалил черновик, потому что не было смысла публиковать без него, - уточнил Коэльо Associated Press. - Это не даст ничего значимого для него или его семьи".

"Это не помешает мне когда-нибудь написать о том, что я узнал от Коби, и о том, каким великим человеком он был, - добавил писатель. - Но детская книга больше не имела смысла".

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После ухода из спорта Коби Брайант издал свою автобиографию и серию фэнтези книг для взрослых. Он был фанатом Алхимика Коэльо и рекомендовал его своим коллегам по спорту.

В 2016 году Брайант рассказал итальянской газете La Gazzetta dello Sport, что обратился к Коэльо, чтобы тот помог ему с детской книгой. "Я попросил Пауло Коэльо помочь мне, - сказал тогда Брайант. - Мы оба хотим посвятить истории детям, чтобы помочь им поверить в себя с самого детства".

Напомним, 27 января Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета.

Вместе с ним на борту находилось еще восемь человек, в том числе, как сообщил инсайдер НБА, одна дочь Коби Брайанта.

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Коби Брайант, Книга, Пауло Коэльо, Черновик.
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