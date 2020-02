"Нет смысла": Пауло Коэльо уничтожил черновик книги, которую писал вместе с Коби Брайантом

Писатель Пауло Коэльо объявил, что удалил черновик детской книги, которую он писал вместе с легендой НБА Коби Брайантом, который погиб в воскресенье в авиакатастрофе в Калифорнии.

"Ты был более чем великим игроком, дорогой Коби Брайант. Я многому научился, общаясь с тобой. Удалил черновик прямо сейчас, эта книга утратила свой смысл", - написал Коэльо в Twitter.

Автор Алхимика рассказал, что идея книги заключалась в том, чтобы вдохновить детей из неблагополучных семей на преодоление невзгод с помощью спорта.

You were more than a great player, dear Kobe Bryant. I learned a lot by interacting with you. Will delete the draft right now, this book has lost its reason pic.twitter.com/pZWyT8xObw

