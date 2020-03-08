Известные писатели, которые сплагиатили идеи других авторов

1 Кажется, что плагиат – такое же древнее явление, как и сама литература. А потому сегодня уже никого не удивишь присутствием чьих-то мыслей или фрагментов в чужих авторских произведениях. Однако есть авторы, которые действительно удивили своим "талантом" пользоваться чужими наработками, а также нежеланием признавать свои ошибки. Джейн Гудолл Эта женщина является ведущим мировым приматологом, а также опубликовала целый ряд книг про обезьян, их повадки и способ жизни. В начале 2010-х годов она отправилась в путешествие и решила написать новую книгу, но в этот раз о растениях. Рецензент из The Washington Post, который познакомился с книгой, чуть позже опубликовал статью, где говорил о том, что по меньше мере двенадцать фрагментов из работы Гудолл являются заимствованными из различных веб-сайтов, в том числе и с Википедии. Беспокойство у общественности вызвал не только сам факт плагиата, но и то, что многие сведения, которые в своей книге подавала Джейн, были некачественными и недостоверными, к примеру, как один из источников, которым, по всей вероятности, был сайт о продаже органического чая. Гуддол, в ответ на обвинение в неправильном подборе информации, отметила, что она, вероятно, недостаточно методично работала над книгой. Она признала, что неправильно цитировала и использовала источники. Также во втором издании книги она пообещала исправить свои ошибки и опубликовать объяснения в своём блоге. Однако люди и по сей день ждут этих объяснений.

2 Хелен Келлер Можно ли оправдать плагиат? Вероятно, да, как в случае с Хелен Келлер. Эта глухая и слепая девочка в одиннадцать лет написала историю под названием "Царь-мороз", которую позже опубликовали в школьном журнале, а затем переиздали её для вестника слепых и глухих педагогов. Вскоре обнаружилось, что история была очень похожа на рассказ "Морозные феи", который был опубликован немного раньше. Келлер, которая, несмотря на этот момент продолжила свою карьеру как писательница, в своей биографии рассказала, как это произошло. Так, она утверждает, что она никогда не читала рассказ "Морозные феи", однако, после того, как поговорила с друзьями, выяснилось, что, вероятно, этот рассказ звучал где-то в её обществе. Девочку судили на школьном "суде", и после допроса присяжные не смогли прийти к единому мнению и разделились на два разных лагеря. Половина из них утверждала, что Келлер намеренно занималась плагиатом, а другая встала на сторону девочки, говоря, что она подверглась такому явлению, как криптомнезия, когда стирается граница между внешним и собственным миром. Голосование присяжных оправдало девочку в конечном итоге. Этот опыт был настолько травмирующим для неё, как для молодого автора, что она отметила чуть позже, что в последствии не хотела заниматься написанием художественной литературы, поскольку не могла отличить свои мысли и воспоминания от тех, что где-то слышала. В 1903 году она даже получила письмо от Марка Твена, который похвалил её начинания и отметил: "Как будто в любом творчестве и высказывании, устном, письменном или любом другом может присутствовать что-то кроме плагиата". Он утверждал, что настоящее искусство – это воровство, и что он сам непреднамеренно "одалживал" истории, сюжеты и так далее у других людей.

3 Элен Хегеманн Девушке было всего 17 лет, когда она опубликовала свой первый роман и буквально штурмом взяла мир немецкой литературы. Роман номинировали на множество наград, а критики очень хорошо оценили его реалистичность. Хегеманн даже приглашали на шоу, различные чаты, о ней писали в журналах, что помогло ей взлететь достаточно высоко. И тогда один из блогеров написал заметку о том, что её книга похожа на ранее опубликованный роман. Дальнейшее изучение и сравнение текстов с другими выявило, что книга имеет сходства с различными литературными творениями. Многие выдвигали теорию о том, что книгу писала не сама Элен, а её отец, однако она жестко отрицала это. Впрочем, Хегеманн не стала извиняться и защитила себя и свой труд с помощью следующих слов: "В любом случае, не существует такого понятия, как оригинальность, есть только термин подлинность". И, вероятно, она была в чем-то права, поскольку отрывок, который она позаимствовала для своей книги, принадлежал автору, который также позаимствовал его у режиссера Джима Джармуша, а тот, в свою очередь, у Жан-Люка Годара. Издатели же, которые выпустили книгу Элен, отрицали наличие в ней плагиата и высказали свою точку зрения, сказав, что её текст является "интертекстуальным".

4 Джилл Абрамсон Джилл была в своё время исполнительным директором в The New York Times, а после написала свою книгу под названием "Торговцы правдой", которая, как она сама заявила, была о состоянии современных СМИ, где она осудила некачественную журналистику с низким порогом правдивости. В 2019 году было обнаружено, что по меньшей мере шесть отрывков из книги были заимствованы у других авторов без должной переработки. Кроме того, в книге были использованы цитаты таким образом, будто бы сама Абрамсон говорила с людьми, с которыми в принципе не могла бы говорить. Сама же Джилл утверждала, что она не занималась плагиатом чьих-то трудов, но также сказала, что восприняла это заявление остро и всерьёз. Её издатели утверждали, что книга была тщательным образом проверена и подготовлена к печати, и, если это будет необходимо, то автор внесёт нужные изменения. Абрамсон, которая в своё время была лектором по журналистике в Гарварде, обвинила во всём ошибки в своей записной книжке, отметив, что записи не совпадают с тем, что есть в книге. В конце концов, она была вынуждена признать наличие некоторых заимствованных моментов в своей работе, которые были признаны непреднамеренными. Впрочем, такие ошибки довольно странное явление для человека, который преподавал в Гарварде.