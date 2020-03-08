Известные писатели, которые сплагиатили идеи других авторов

Кажется, что плагиат – такое же древнее явление, как и сама литература. А потому сегодня уже никого не удивишь присутствием чьих-то мыслей или фрагментов в чужих авторских произведениях. Однако есть авторы, которые действительно удивили своим "талантом" пользоваться чужими наработками, а также нежеланием признавать свои ошибки.
Джейн Гудолл
Эта женщина является ведущим мировым приматологом, а также опубликовала целый ряд книг про обезьян, их повадки и способ жизни. В начале 2010-х годов она отправилась в путешествие и решила написать новую книгу, но в этот раз о растениях. Рецензент из The Washington Post, который познакомился с книгой, чуть позже опубликовал статью, где говорил о том, что по меньше мере двенадцать фрагментов из работы Гудолл являются заимствованными из различных веб-сайтов, в том числе и с Википедии.
Беспокойство у общественности вызвал не только сам факт плагиата, но и то, что многие сведения, которые в своей книге подавала Джейн, были некачественными и недостоверными, к примеру, как один из источников, которым, по всей вероятности, был сайт о продаже органического чая. Гуддол, в ответ на обвинение в неправильном подборе информации, отметила, что она, вероятно, недостаточно методично работала над книгой. Она признала, что неправильно цитировала и использовала источники. Также во втором издании книги она пообещала исправить свои ошибки и опубликовать объяснения в своём блоге. Однако люди и по сей день ждут этих объяснений.
Хелен Келлер
Можно ли оправдать плагиат? Вероятно, да, как в случае с Хелен Келлер. Эта глухая и слепая девочка в одиннадцать лет написала историю под названием "Царь-мороз", которую позже опубликовали в школьном журнале, а затем переиздали её для вестника слепых и глухих педагогов.
Вскоре обнаружилось, что история была очень похожа на рассказ "Морозные феи", который был опубликован немного раньше. Келлер, которая, несмотря на этот момент продолжила свою карьеру как писательница, в своей биографии рассказала, как это произошло. Так, она утверждает, что она никогда не читала рассказ "Морозные феи", однако, после того, как поговорила с друзьями, выяснилось, что, вероятно, этот рассказ звучал где-то в её обществе.
Девочку судили на школьном "суде", и после допроса присяжные не смогли прийти к единому мнению и разделились на два разных лагеря. Половина из них утверждала, что Келлер намеренно занималась плагиатом, а другая встала на сторону девочки, говоря, что она подверглась такому явлению, как криптомнезия, когда стирается граница между внешним и собственным миром. Голосование присяжных оправдало девочку в конечном итоге. Этот опыт был настолько травмирующим для неё, как для молодого автора, что она отметила чуть позже, что в последствии не хотела заниматься написанием художественной литературы, поскольку не могла отличить свои мысли и воспоминания от тех, что где-то слышала.
В 1903 году она даже получила письмо от Марка Твена, который похвалил её начинания и отметил: "Как будто в любом творчестве и высказывании, устном, письменном или любом другом может присутствовать что-то кроме плагиата". Он утверждал, что настоящее искусство – это воровство, и что он сам непреднамеренно "одалживал" истории, сюжеты и так далее у других людей.
Элен Хегеманн
Девушке было всего 17 лет, когда она опубликовала свой первый роман и буквально штурмом взяла мир немецкой литературы. Роман номинировали на множество наград, а критики очень хорошо оценили его реалистичность. Хегеманн даже приглашали на шоу, различные чаты, о ней писали в журналах, что помогло ей взлететь достаточно высоко.
И тогда один из блогеров написал заметку о том, что её книга похожа на ранее опубликованный роман. Дальнейшее изучение и сравнение текстов с другими выявило, что книга имеет сходства с различными литературными творениями. Многие выдвигали теорию о том, что книгу писала не сама Элен, а её отец, однако она жестко отрицала это.
Впрочем, Хегеманн не стала извиняться и защитила себя и свой труд с помощью следующих слов: "В любом случае, не существует такого понятия, как оригинальность, есть только термин подлинность". И, вероятно, она была в чем-то права, поскольку отрывок, который она позаимствовала для своей книги, принадлежал автору, который также позаимствовал его у режиссера Джима Джармуша, а тот, в свою очередь, у Жан-Люка Годара. Издатели же, которые выпустили книгу Элен, отрицали наличие в ней плагиата и высказали свою точку зрения, сказав, что её текст является "интертекстуальным".
Джилл Абрамсон
Джилл была в своё время исполнительным директором в The New York Times, а после написала свою книгу под названием "Торговцы правдой", которая, как она сама заявила, была о состоянии современных СМИ, где она осудила некачественную журналистику с низким порогом правдивости.
В 2019 году было обнаружено, что по меньшей мере шесть отрывков из книги были заимствованы у других авторов без должной переработки. Кроме того, в книге были использованы цитаты таким образом, будто бы сама Абрамсон говорила с людьми, с которыми в принципе не могла бы говорить. Сама же Джилл утверждала, что она не занималась плагиатом чьих-то трудов, но также сказала, что восприняла это заявление остро и всерьёз. Её издатели утверждали, что книга была тщательным образом проверена и подготовлена к печати, и, если это будет необходимо, то автор внесёт нужные изменения.
Абрамсон, которая в своё время была лектором по журналистике в Гарварде, обвинила во всём ошибки в своей записной книжке, отметив, что записи не совпадают с тем, что есть в книге. В конце концов, она была вынуждена признать наличие некоторых заимствованных моментов в своей работе, которые были признаны непреднамеренными. Впрочем, такие ошибки довольно странное явление для человека, который преподавал в Гарварде.
Алекс Хейли
Алекс Хейли – это известный автор книги под названием "Корни", в которой он рассказывает о проблеме рабства. Книга была опубликована в 1976 году, став однозначным бестселлером, а также по её мотивам сняли телевизионный мини-сериал, а сам текст заполучил желанного Пулитцера.
Журналисты, решившие покопаться в самом тексте, задались вопросом о его фактической основе. Автор писал о своём якобы предке, о том, как тот путешествовал из Гамбии в США в качестве раба. Из-за этого Хейли был вынужден признать, что некоторые части его произведения были придуманы, но отрицал, что при этом допустил какие-либо фактические ошибки. Он отстаивал свою книгу, как "символическую историю народа".
Алексу был даже предъявлен судебный иск от другого автора о плагиате. Хейли выиграл это дело: судья постановил, что в тексте был не плагиат, а незначительные заимствования. Однако, как только автор разобрался с первым судебным иском, ему тут же предъявили второй, на этот раз от Гарольда Курлендера, автора "Африканца", который, безусловно, был классической беллетристикой, поскольку сам автор был белым.
В начале процесса судья призвал Хейли решить это мирно, что уже должно было заставить его насторожиться. Однако сторона защиты отбросила эту идею. Свидетельствуя в свою защиту, Хейли утверждал, что он не заимствовал какой-либо сюжетный момент или персонажа из книги Курлендера, утверждая, что "Корни" рассказывают историю предыдущих поколений его семьи.
Он также заявил, что прежде не слышал о Гарольде до тех пор, пока "Корни" не были опубликованы, однако признал, что каким-то образом три отрывка из книги Гарольда немного смахивают на те, что присутствуют в его работе. На просьбу объяснить, как это произошло, Хейли заявил, что, вероятно, кто-то дал эти материалы ему, когда он занимался исследованиями для книги. Он утверждал, что использовал добровольцев-студентов, которые занимались просмотром и подбором материала для его работы, и, вероятно, это они дали ему эти отрывки.
"Корни" - американский мини-сериал, который в свою очередь основан на романе Алекса Хейли "Корни: Сага об американской семье"
Спустя шесть дней Алекс Хейли, всё же, последовал совету судьи и лично уладил вопросы с Гарольдом Курлендером на неопределенную сумму. К несчастью для Хейли, судебные иски были лишь частью его проблем. Его заявления об истории его семьи заставили некоторых исследователей заглянуть поглубже в его работу. В ходе исследования они обнаружили, что доказательств того, что это действительно история семьи Хейли, достаточно мало, и что маловероятно, что ему удалось так легко отыскать точную деревню, где родился его предок Куинта Кинтэ. Поскольку Хейли представил свою работу как историческую, а не как роман, то именно это и испортило его репутацию.